https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/slovakya-savunma-bakanligi-savas-ucaklarimizin-ukraynaya-verilmesi-bir-sabotaj-ve-vatana-ihanetti-1085081661.html
Slovakya Savunma Bakanlığı: Savaş uçaklarımızın Ukrayna’ya verilmesi bir sabotaj ve vatana ihanetti
Slovakya Savunma Bakanlığı: Savaş uçaklarımızın Ukrayna’ya verilmesi bir sabotaj ve vatana ihanetti
Sputnik Türkiye
Slovakya Savunma Bakanı Igor Meliher, ülkenin eski yönetiminin Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçaklarını ve hava savunma sistemlerini vererek sabotaj ve vatana ihanet... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T14:16+0300
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Slovakya Savunma Bakanı Igor Meliher, bugünkü basın toplantısında, “(Eski Savunma Bakanı) Jaroslav Nagy, Slovkya’yı sattı. Eski hükümetin bir dizi başarısızlığının ortaya çıkmasının ardından, Savunma Bakanlığı olarak, sabotaj, vatana ihanet, yetkiyi kötüye kullanma ve başkalarının mallarını yönetme görevini ihlal etme şüphesiyle ilgili makamlara başvuruda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.Meliher, bakanlıkta birkaç aydır devam eden denetim sırasında, Kiev’e silah naklinin yasallığını analiz eden hiçbir yasal belgenin tespit edilmediğini kaydetti.Eski Başbakanı Eduard Heger hükümeti, 2022 Aralık’ta Slovakya Meclisi’nde yapılan “güvensizlik oylamasını” kaybederek düşmüştü. Düşen hükümet, görevini kısıtlı yetkilerle yerine getirmeye devam etmişti. Slovakya, 2023 Mart ayında, Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 savaş uçağı ve Kub hava savunma sisteminin bir kısmını göndermeye karar vermişti.Slovakya, 2022 Nisan ayında, Kiev’e S-300 hava savunma sistemlerini devretmişti. Toplamda Slovakya’nın Ukrayna’ya 680 milyon euro değerinde askeri yardım sağlamıştı.Robert Fico hükümetinin 2023 sonbaharında iktidara geldikten sonra Ukrayna’ya askeri yardım kesilmişti.Heger hükümetinin ülkedeki silahı Ukrayna’ya verme yetkisine sahip olmadığını savunan Fico liderliğindeki parti, soruşturma açılması talebinde bulunmuştu. Eski Savunma Bakanı Jaroslav Nagy, hükümetin silah sevkiyatı prosedürünün yasallığını teyit eden bir hukuki analiz gerçekleştirdiğini dile getirmişti.Meliher, Slovakya Anayasası’nın düşürülen hükümetin dış politika alanında, Ukrayna’ya en az 500 milyon euro değerinde savaş uçağı naklini de içeren temel kararlar almasını yasakladığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/trump-biden-ukraynanin-natodaki-geleceginden-bahsederek-hata-yapiyor-1085075614.html
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slovakya, ukrayna, ukrayna krizi, askeri yardım, kiev, robert fico, mig-29, s-300
slovakya, ukrayna, ukrayna krizi, askeri yardım, kiev, robert fico, mig-29, s-300
Slovakya Savunma Bakanlığı: Savaş uçaklarımızın Ukrayna’ya verilmesi bir sabotaj ve vatana ihanetti
Slovakya Savunma Bakanı Igor Meliher, ülkenin eski yönetiminin Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçaklarını ve hava savunma sistemlerini vererek sabotaj ve vatana ihanet suçu işlediğini belirtti.
Slovakya Savunma Bakanı Igor Meliher, bugünkü basın toplantısında, “(Eski Savunma Bakanı) Jaroslav Nagy, Slovkya’yı sattı. Eski hükümetin bir dizi başarısızlığının ortaya çıkmasının ardından, Savunma Bakanlığı olarak, sabotaj, vatana ihanet, yetkiyi kötüye kullanma ve başkalarının mallarını yönetme görevini ihlal etme şüphesiyle ilgili makamlara başvuruda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Meliher, bakanlıkta birkaç aydır devam eden denetim sırasında, Kiev’e silah naklinin yasallığını analiz eden hiçbir yasal belgenin tespit edilmediğini kaydetti.
Eski Başbakanı Eduard Heger hükümeti, 2022 Aralık’ta Slovakya Meclisi’nde yapılan “güvensizlik oylamasını” kaybederek düşmüştü. Düşen hükümet, görevini kısıtlı yetkilerle yerine getirmeye devam etmişti. Slovakya, 2023 Mart ayında, Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 savaş uçağı ve Kub hava savunma sisteminin bir kısmını göndermeye karar vermişti.
Slovakya, 2022 Nisan ayında, Kiev’e S-300 hava savunma sistemlerini devretmişti. Toplamda Slovakya’nın Ukrayna’ya 680 milyon euro değerinde askeri yardım sağlamıştı.
Robert Fico hükümetinin 2023 sonbaharında iktidara geldikten sonra Ukrayna’ya askeri yardım kesilmişti.
Heger hükümetinin ülkedeki silahı Ukrayna’ya verme yetkisine sahip olmadığını savunan Fico liderliğindeki parti, soruşturma açılması talebinde bulunmuştu. Eski Savunma Bakanı Jaroslav Nagy, hükümetin silah sevkiyatı prosedürünün yasallığını teyit eden bir hukuki analiz gerçekleştirdiğini dile getirmişti.
Meliher, Slovakya Anayasası’nın düşürülen hükümetin dış politika alanında, Ukrayna’ya en az 500 milyon euro değerinde savaş uçağı naklini de içeren temel kararlar almasını yasakladığını kaydetmişti.