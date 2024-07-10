https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/stoltenberg-nato-rusyayi-dogrudan-askeri-tehdit-olarak-gormuyor-1085735730.html

Stoltenberg: NATO, Rusya'yı doğrudan askeri tehdit olarak görmüyor

Stoltenberg: NATO, Rusya'yı doğrudan askeri tehdit olarak görmüyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkelerin Rusya'dan yükselen doğrudan askeri tehdit görmediğini belirtti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T16:34+0300

2024-07-10T16:34+0300

2024-07-10T16:34+0300

dünya

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

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rusya

tehdit

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hava savunma sistemi

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75. NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da gazetecilere demeç veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batılı ülkelerin sürekli olarak gündeme getirdiği 'Rus tehdidi' hakkında değerlendirmede bulundu.Stoltenberg, "Hiçbir NATO üyesi, Rusya'dan doğrudan askeri tehdit görmüyor. Rus birlikler şu anda tamamen Ukrayna'ya yoğunlaşmış durumda. Hatta Rusya, Finlandiya'daki NATO sınırında bulunan birliklerinin bir kısmını Ukrayna'ya çekti" dedi.Bununla beraber Stoltenberg, NATO'nun siber saldırılarla ve sabotaj eylemleriyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.'Ukrayna'nın üyeliğe kabulü konusunda görüş birliği yok'Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine değinen Genel Sekreter, İttifak içinde Kiev'in üyeliğe kabulü konusunda görüş birliği olmadığının altını çizdi."Bir ülkeyi NATO'ya almak için oybirliği gerekiyor. NATO ülkeleri, şimdilik sadece Ukrayna'nın üye olması konusunda mutabakat sağladı, ancak bunun ne zaman olacağını konuşmak için erken. Şu anda Ukrayna'yı üyeliğe yaklaştırdığımızı söyleyebilirim" diyen Stoltenberg, üyelerin bu konuyla ilgili bir maddeyi sonuç bildirgesine dahil etmesinin beklendiğini aktardı.'Ukrayna'ya 5 yeni hava savunma sistemi vermeye hazırız'Stoltenberg, ABD, İtalya, Romanya, Hollanda ve bir üye daha dahil 5 ülkenin Ukrayna'ya 5 yeni hava savunma sistemi vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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