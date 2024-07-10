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Sinirlenip canlı yayını terk etmişti: Buket Aydın'dan açıklama geldi
Sinirlenip canlı yayını terk etmişti: Buket Aydın'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Buket Aydın ve Şaban Sevinç arasında yaşanan tartışma sonrası Buket Aydın, canlı yayını terk etti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T01:13+0300
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türkiye
buket aydın
canlı yayın
tartışma
şaban sevinç
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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TV100’de yayınlanan 'Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade' programında, gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında yaşanan tartışma ardından Aydın canlı yayını terk etti.Şaban Sevinç’in, “Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu” sözlerine Buket Aydın, “Ben kredi kartıyla saat almadım” yanıtını verdi. Sevinç’in “Sana demiyorum” ifadesi üzerine Aydın, “Kime diyorsun? Seni kim böyle yönlendiriyor, şov yapma, haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem” diyerek stüdyodan ayrıldı.Şaban Sevinç, yayını terk eden Buket Aydın’dan özür diledi. 'Müsade edemezdim'Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam yayının başından bu yana bu şahsın saldırlarına maruz kaldım. Onunla aynı fikirde olduğum anlar dahil olmak üzere bana sesini yükseltip küçümser bir tavırla konuştu. Sürekli bana sen diye hitap etti. Defalarca ben size diyorum dememe rağmen bana sen dedi. Anlattıklarımı anlayamıyorsunuz diyerek gerizekalı imasında bulundu. Hepsine sustum. Ama bir ulusal kanalda adeta twitter trolü gibi defalarca öyle olmadığını yalan olduğunu anlattığım bir takım saçmalıklar üzerinden beni susturmaya çalışmasına müsade edemezdim. Kendisi benimle siyasi arenada laf yarıştıramadığı için bel altı vurmaya kalktı. Bir kadın olarak buna sessiz kalmak onurumu ve şerefimi zedeler. Biz siyasi tartışmalara girebiliriz herkes fikrini açıkça söyler; kavga edebiliriz. Ama saygısızlık; bel altı imalar kavgayı kişiselleştirmek bunlar kabul edilemez. Konuyu kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.
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buket aydın, canlı yayın, tartışma, şaban sevinç, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), televizyon
buket aydın, canlı yayın, tartışma, şaban sevinç, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), televizyon

Sinirlenip canlı yayını terk etmişti: Buket Aydın'dan açıklama geldi

01:13 10.07.2024
© Fotoğraf : TwitterBuket Aydın
Buket Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Gazeteci Buket Aydın ve Şaban Sevinç arasında yaşanan tartışma sonrası Buket Aydın, canlı yayını terk etti.
TV100’de yayınlanan 'Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade' programında, gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında yaşanan tartışma ardından Aydın canlı yayını terk etti.
Şaban Sevinç’in, “Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin, pahalı saat alabilirsin ama CHP delegesi satın alamazsın, kredi kartıyla saat almaya benzemiyor bu” sözlerine Buket Aydın, “Ben kredi kartıyla saat almadım” yanıtını verdi. Sevinç’inSana demiyorum” ifadesi üzerine Aydın, “Kime diyorsun? Seni kim böyle yönlendiriyor, şov yapma, haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem” diyerek stüdyodan ayrıldı.
Şaban Sevinç, yayını terk eden Buket Aydın’dan özür diledi.

'Müsade edemezdim'

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam yayının başından bu yana bu şahsın saldırlarına maruz kaldım. Onunla aynı fikirde olduğum anlar dahil olmak üzere bana sesini yükseltip küçümser bir tavırla konuştu. Sürekli bana sen diye hitap etti. Defalarca ben size diyorum dememe rağmen bana sen dedi. Anlattıklarımı anlayamıyorsunuz diyerek gerizekalı imasında bulundu. Hepsine sustum. Ama bir ulusal kanalda adeta twitter trolü gibi defalarca öyle olmadığını yalan olduğunu anlattığım bir takım saçmalıklar üzerinden beni susturmaya çalışmasına müsade edemezdim. Kendisi benimle siyasi arenada laf yarıştıramadığı için bel altı vurmaya kalktı. Bir kadın olarak buna sessiz kalmak onurumu ve şerefimi zedeler. Biz siyasi tartışmalara girebiliriz herkes fikrini açıkça söyler; kavga edebiliriz. Ama saygısızlık; bel altı imalar kavgayı kişiselleştirmek bunlar kabul edilemez. Konuyu kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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