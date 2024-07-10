https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/savcilik-engin-polat-hakkinda-39-yil-hapis-cezasi-talep-etti--1085743155.html
Savcılıktan Dilan - Engin Polat çifti hakkında 40 yıla kadar hapis talebi
Savcılıktan Dilan - Engin Polat çifti hakkında 40 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Savcılık örgüt yöneticisi konumunda bulunan Dilan ve Engin Polat hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T20:47+0300
2024-07-10T20:47+0300
2024-07-10T21:51+0300
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Savcılıktan Dilan - Engin Polat çifti hakkında 40 yıla kadar hapis talebi
20:47 10.07.2024 (güncellendi: 21:51 10.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Savcılık örgüt yöneticisi konumunda bulunan Dilan ve Engin Polat hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.