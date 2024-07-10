Savcılıktan Dilan - Engin Polat çifti hakkında 40 yıla kadar hapis talebi

© İHA / ELYESA KARATEPE Dilan ve Engin Polat © İHA / ELYESA KARATEPE

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Savcılık örgüt yöneticisi konumunda bulunan Dilan ve Engin Polat hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.