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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" uyarısında bulundu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bakan-simsek-ulkemizin-dis-kaynaga-erisimi-artarken-finansman-maliyetleri-dusuyor-1085742393.html
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mehmet şimşek, vergi, yapay zeka
mehmet şimşek, vergi, yapay zeka

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama

21:45 10.07.2024 (güncellendi: 21:46 10.07.2024)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" uyarısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."
Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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