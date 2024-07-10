https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/sampiyona-gpsli-pusu-bayram-dirilin-kardesi-de-ayni-sekilde-olduruldu-1085715304.html
Şampiyona GPS'li pusu: Bayram Diril'in kardeşi de aynı şekilde öldürüldü
Şampiyona GPS'li pusu: Bayram Diril'in kardeşi de aynı şekilde öldürüldü
Sputnik Türkiye
Kırmızı ışıkta beklerken iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden motosiklet yarışçısı Bayram Diril’in aracına GPS cihazı takılarak yerinin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T08:05+0300
2024-07-10T08:05+0300
2024-07-10T08:05+0300
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Pist Şampiyonası”nda birçok ödül kazanan 28 yaşındaki Bayram Diril, 2022 yılında İstanbul Kağıthane’de kırmızı ışıkta beklerken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Diril, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayetin ardından başlatılan soruşturmaSoruşturma kapsamında, Murat Deniz, Fırat Deniz, Sezer Çakmak ve Mert Kaya hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “tasarlayarak öldürme”, “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek”, “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” ve “silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Husumetlerin dönüşümüBayram Diril ve ailesinin, “Daltonlar” olarak bilinen Barış Boyun suç örgütüyle geçmişte husumet yaşadığı, bunun sebebinin ise kardeşi Bilal Diril’in, örgütün yöneticilerinden Beratcan Gökdemir’e benzemesi olduğu iddianamede yer aldı. Bilal Diril’in kimliğini almak isteyen Beratcan Gökdemir’in isteği reddedilince husumet başladı. Daha sonra Barış Boyun ve Diril ailesi barıştı, ancak bu kez başka bir suç örgütü olan Murat Deniz ve Fırat Deniz’in hedefi oldular.Planlı suikast: GPS cihazı ve pusuMurat Deniz’in liderliğindeki suç örgütü, Bayram Diril’in yerini tespit etmek için aracına GPS cihazı yerleştirdi. Olay günü GPS ile takip edilen Diril, kırmızı ışıkta durduğunda pusuya düşürülerek aracı kurşunlandı. Saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganlar yakalandı.Kardeşi Bilal Diril de öldürüldüBayram Diril’in ölümünden 8 ay sonra, İstanbul Bahçelievler’de otomobiliyle duran Bilal Diril de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, cinayetin Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi “Fistanlı Dalton” lakaplı Murat U. tarafından işlendiğini tespit etti.
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bayram diril kimdir
Şampiyona GPS'li pusu: Bayram Diril'in kardeşi de aynı şekilde öldürüldü
Kırmızı ışıkta beklerken iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden motosiklet yarışçısı Bayram Diril’in aracına GPS cihazı takılarak yerinin tespit edildiği ve pusu kurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Bayram Diril’in ölümünden 8 ay sonra kardeşi Bilal Diril’in de silahlı saldırı sonucu öldüğü belirlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Pist Şampiyonası”nda birçok ödül kazanan 28 yaşındaki Bayram Diril, 2022 yılında İstanbul Kağıthane’de kırmızı ışıkta beklerken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Diril, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından başlatılan soruşturma
Soruşturma kapsamında, Murat Deniz, Fırat Deniz, Sezer Çakmak ve Mert Kaya hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “tasarlayarak öldürme”, “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek”, “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” ve “silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bayram Diril ve ailesinin, “Daltonlar” olarak bilinen Barış Boyun suç örgütüyle geçmişte husumet yaşadığı, bunun sebebinin ise kardeşi Bilal Diril’in, örgütün yöneticilerinden Beratcan Gökdemir’e benzemesi olduğu iddianamede yer aldı. Bilal Diril’in kimliğini almak isteyen Beratcan Gökdemir’in isteği reddedilince husumet başladı. Daha sonra Barış Boyun ve Diril ailesi barıştı, ancak bu kez başka bir suç örgütü olan Murat Deniz ve Fırat Deniz’in hedefi oldular.
Planlı suikast: GPS cihazı ve pusu
Murat Deniz’in liderliğindeki suç örgütü, Bayram Diril’in yerini tespit etmek için aracına GPS cihazı yerleştirdi. Olay günü GPS ile takip edilen Diril, kırmızı ışıkta durduğunda pusuya düşürülerek aracı kurşunlandı. Saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganlar yakalandı.
Kardeşi Bilal Diril de öldürüldü
Bayram Diril’in ölümünden 8 ay sonra, İstanbul Bahçelievler’de otomobiliyle duran Bilal Diril de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, cinayetin Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi “Fistanlı Dalton” lakaplı Murat U. tarafından işlendiğini tespit etti.