https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/sampiyona-gpsli-pusu-bayram-dirilin-kardesi-de-ayni-sekilde-olduruldu-1085715304.html

Şampiyona GPS'li pusu: Bayram Diril'in kardeşi de aynı şekilde öldürüldü

Şampiyona GPS'li pusu: Bayram Diril'in kardeşi de aynı şekilde öldürüldü

Sputnik Türkiye

Kırmızı ışıkta beklerken iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden motosiklet yarışçısı Bayram Diril’in aracına GPS cihazı takılarak yerinin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T08:05+0300

2024-07-10T08:05+0300

2024-07-10T08:05+0300

cinayet

yaşam

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motor

saldırı

silahlı saldırı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Pist Şampiyonası”nda birçok ödül kazanan 28 yaşındaki Bayram Diril, 2022 yılında İstanbul Kağıthane’de kırmızı ışıkta beklerken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Diril, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayetin ardından başlatılan soruşturmaSoruşturma kapsamında, Murat Deniz, Fırat Deniz, Sezer Çakmak ve Mert Kaya hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “tasarlayarak öldürme”, “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek”, “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” ve “silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Husumetlerin dönüşümüBayram Diril ve ailesinin, “Daltonlar” olarak bilinen Barış Boyun suç örgütüyle geçmişte husumet yaşadığı, bunun sebebinin ise kardeşi Bilal Diril’in, örgütün yöneticilerinden Beratcan Gökdemir’e benzemesi olduğu iddianamede yer aldı. Bilal Diril’in kimliğini almak isteyen Beratcan Gökdemir’in isteği reddedilince husumet başladı. Daha sonra Barış Boyun ve Diril ailesi barıştı, ancak bu kez başka bir suç örgütü olan Murat Deniz ve Fırat Deniz’in hedefi oldular.Planlı suikast: GPS cihazı ve pusuMurat Deniz’in liderliğindeki suç örgütü, Bayram Diril’in yerini tespit etmek için aracına GPS cihazı yerleştirdi. Olay günü GPS ile takip edilen Diril, kırmızı ışıkta durduğunda pusuya düşürülerek aracı kurşunlandı. Saldırının ardından motosikletle kaçan saldırganlar yakalandı.Kardeşi Bilal Diril de öldürüldüBayram Diril’in ölümünden 8 ay sonra, İstanbul Bahçelievler’de otomobiliyle duran Bilal Diril de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, cinayetin Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi “Fistanlı Dalton” lakaplı Murat U. tarafından işlendiğini tespit etti.

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