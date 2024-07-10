https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/sam-yonetiminden-ozgur-ozelin-ziyaret-talebine-yesil-isik-1085726091.html

Şam yönetiminden Özgür Özel'in ziyaret talebine yeşil ışık: Suriye'ye gidiyor

Şam yönetiminden Özgür Özel'in ziyaret talebine yeşil ışık: Suriye'ye gidiyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam yönetiminin partisinin lideri Özgür Özel'in ziyaret teklifini kabul ettiğini açıkladı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T11:44+0300

2024-07-10T11:44+0300

2024-07-10T12:02+0300

türkiye

özgür özel

suriye

şam

ziyaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084497355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c98f0d48f38554b40bc58d6ffe547ab.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Halk TV'de katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaret talebine ilişkin açıklamada bulundu.Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçildiğini ifade ederek ziyarete ilişkin yeşil ışık yakıldığı bilgisini paylaştı.CHP Genel Başkan Yardımcısı, şu açıklamada bulundu:"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/etimesgut-belediyesi-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-15-temmuz-etkinliklerini-iptal-etti-1085724731.html

türkiye

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, suriye, şam, ziyaret