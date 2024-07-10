https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/sam-yonetiminden-ozgur-ozelin-ziyaret-talebine-yesil-isik-1085726091.html
Şam yönetiminden Özgür Özel'in ziyaret talebine yeşil ışık: Suriye'ye gidiyor
Şam yönetiminden Özgür Özel'in ziyaret talebine yeşil ışık: Suriye'ye gidiyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam yönetiminin partisinin lideri Özgür Özel'in ziyaret teklifini kabul ettiğini açıkladı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T11:44+0300
2024-07-10T11:44+0300
2024-07-10T12:02+0300
türkiye
özgür özel
suriye
şam
ziyaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084497355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c98f0d48f38554b40bc58d6ffe547ab.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Halk TV'de katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaret talebine ilişkin açıklamada bulundu.Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçildiğini ifade ederek ziyarete ilişkin yeşil ışık yakıldığı bilgisini paylaştı.CHP Genel Başkan Yardımcısı, şu açıklamada bulundu:"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/etimesgut-belediyesi-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-15-temmuz-etkinliklerini-iptal-etti-1085724731.html
türkiye
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084497355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13b0001017f18b70c420027a5a516896.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, suriye, şam, ziyaret
özgür özel, suriye, şam, ziyaret
Şam yönetiminden Özgür Özel'in ziyaret talebine yeşil ışık: Suriye'ye gidiyor
11:44 10.07.2024 (güncellendi: 12:02 10.07.2024)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam yönetiminin partisinin lideri Özgür Özel'in ziyaret teklifini kabul ettiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Halk TV'de katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaret talebine ilişkin açıklamada bulundu.
Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçildiğini ifade ederek ziyarete ilişkin yeşil ışık yakıldığı bilgisini paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, şu açıklamada bulundu:
"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi.