Rus uzman: Türkiye’nin ŞİÖ'ye katılılımı uluslararası statüsünü artırır

“Türkiye ŞİÖ'ye katıldığında uluslararası ağırlığını ve statüsünü mutlaka artıracaktır. Ayrıca Türkiye'nin BRICS'e üye olmasının da ekonomik açıdan çok faydalı olacağını düşünüyorum. Üstelik BRICS, ŞİÖ gibi bir örgüt değil, bir birlik, yani daha özgür bir yapı. ŞİÖ'nün faydalarına gelince; Türkiye'nin örgüte girmesi elbette örgütün de yararına olacaktır. İran şu anda ŞİÖ üyesi. Tabii ki, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer Ortadoğu devletlerinin de örgüte katılması harika olurdu. Elbette Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Ancak öte yandan ŞİÖ, askeri-siyasi bir ittifak olmadığını, ŞİÖ'deki tüm askeri işbirliklerinin terörle mücadele amaçlı olduğunu en başından beri ifade etmiştir.”