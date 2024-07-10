Rus korvetleri, Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikatta 'düşmanın denizaltısını' imha etti

Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Doğu Çin Denizi'nde 'Rezkiy' ve 'Gromkiy' korvetlerinin de yer aldığı bir tatbikat gerçekleştiriyor.



Tatbikatın senaryosu uyarınca geçiş güzergahlarında kendilerini takip eden 'düşman denizaltısı' bulunduğuna dair istihbarat alan Rus korvetlerinin mürettebatı, Ka-27PS helikopterinin havalanmasını ve denizaltıyı aramaya başlamasını koordine etti.



Denizaltının yerini tespit eden Rus askerler, özel bir sinyal göndererek denizaltının su yüzeyine çıkmasını sağlamaya çalıştı. Denizaltının yüzeye çıkmaması üzerine 'Rezkiy' ve 'Gromkiy' korvetlerinin muharip birlikleri, torpido silahları ve RBU-6000 roketatarlarını kullanarak denizaltıyı imha etti.



Açıklamada tatbikatın, Pasifik Filosu korvet müfrezesinin Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyet planına uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.