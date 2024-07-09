https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/disisleri-bakanligi-israilin-gazzede-okula-duzenledigi-saldiriyi-kinadi-1085710266.html

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de okula düzenlediği saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de okula düzenlediği saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz' dedi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T23:24+0300

2024-07-09T23:24+0300

2024-07-09T23:24+0300

israil- filistin çatışması

türkiye dışişleri bakanlığı

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filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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katliam

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus’ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son 4 günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekûn yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir” ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu? İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı. Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sinir-tanimiyor-israil-3-filistinliyi-serbest-birakip-topcu-yagmuruyla-oldurdu--1085621102.html

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türkiye dışişleri bakanlığı, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, katliam