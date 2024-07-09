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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/disisleri-bakanligi-israilin-gazzede-okula-duzenledigi-saldiriyi-kinadi-1085710266.html
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de okula düzenlediği saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de okula düzenlediği saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz' dedi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T23:24+0300
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israil- filistin çatışması
türkiye dışişleri bakanlığı
gazze
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
katliam
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus’ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son 4 günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekûn yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir” ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu? İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı. Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sinir-tanimiyor-israil-3-filistinliyi-serbest-birakip-topcu-yagmuruyla-oldurdu--1085621102.html
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türkiye dışişleri bakanlığı, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, katliam
türkiye dışişleri bakanlığı, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, katliam

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de okula düzenlediği saldırıyı kınadı

23:24 09.07.2024
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz' dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus’ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son 4 günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekûn yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı. Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.
İsrail ordusu kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ile saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Sınır tanımıyor: İsrail, 3 Filistinliyi serbest bırakıp topçu yağmuruyla öldürdü
7 Temmuz, 15:33
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