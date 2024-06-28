https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/putin-rusya-orta-ve-kisa-menzilli-fuzelerin-uretimine-baslamali-1085335919.html

Putin: Rusya orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalı

Putin: Rusya orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD'nin adımlarına yanıt vermesi ve orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin üretimine başlaması gerektiğini... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T20:19+0300

2024-06-28T20:19+0300

2024-06-28T20:19+0300

dünya

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi

abd

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

washington

moskova

rusya

avrupa

filipinler

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Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda Putin, Rusya'nın orta ve kısa menzilli kara tabanlı füzeler üretmeye başlaması ve bunların konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemleriyle orantılı kararlar alması gerektiğini söyledi.Putin, “Her halükarda buna tepki vermemiz ve bundan sonra bu yönde ne yapmamız gerektiğine dair kararlar almamız gerekiyor. Görünüşe göre, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve daha sonra, fiili duruma göre, güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor” dedi.Birkaç yıl önce ABD’nin uydurma bahanelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Rus lider, “Washington daha sonra bu tür sistemleri üreteceğini beyan etti, buna karşılık Moskova 2019’da, ABD bu füzeleri üretip dünyanın diğer bölgelerine gönderinceye kadar bu tür silahları üretip konuşlandırmayacağını açıkladı” diye konuştu.Putin, ABD'nin bugün sadece bu sistemleri üretmekle kalmayıp, aynı zamanda tatbikatlar için Avrupa'ya götürdüğüne dikkat çekerek, son zamanlarda Amerikan füzelerinin Filipinler'de de konuşlandırıldığının öğrenildiğini, ancak oradan çıkarılıp çıkarılmadığının bilinmediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/lavrov-abd-asya-pasifik-bolgesine-orta-menzilli-fuzeler-konuslandirabilir-1084315991.html

washington

moskova

rusya

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vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, abd, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), washington, moskova, rusya, avrupa, filipinler, füze