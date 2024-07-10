https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fsb-dort-ayri-saldiriyi-onledi-rus-ucak-gemisi-ile-3-savunma-bakanligi-yetkilisi-hedefteydi-1085729294.html

FSB dört ayrı saldırıyı önledi: Rus uçak gemisi ile 3 Savunma Bakanlığı yetkilisi hedefteydi

FSB dört ayrı saldırıyı önledi: Rus uçak gemisi ile 3 Savunma Bakanlığı yetkilisi hedefteydi

Sputnik Türkiye

Ukrayna istihbaratının Rusya'nın Murmansk kentinde 'Amiral Kuznetsov' uçak gemisinde planladığı terör saldırısının önüne geçildi. Moskova'daysa 3 üst düzey... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T12:59+0300

2024-07-10T12:59+0300

2024-07-10T12:59+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

saldırı girişimi

murmansk

moskova

amiral kuznetsov uçak gemisi

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bomba

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı bir istihbarat üyesinin Mart ayında Amiral Kuznetsov uçak gemisinde görevli bir askerle irtibat kurarak yüklü para karşılığında gemide terör eylemi gerçekleştirmesini önerdiğini belirtti.Rus askerin durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiğini kaydeden FSB, bunun ardından Rus istihbaratının Kiev'deki unsurlara karşı 'operasyonel bir oyun' devreye koyduğunu aktardı.Ukraynalı yetkililerin Rus askere patlayıcı madde hazırlaması için gereken bileşenleri bir nakliye şirketiyle ulaştırdığını anlatan FSB, Kiev'deki temsilcilerin tüm saldırı planını bizzat Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un yöneteceği bilgisini ilettiğinin altını çizdi.FSB, daha sonra Rus istihbaratçıların, terör saldırısı planının yer aldığı yazışmaları Ukrayna istihbaratına gönderdiğini ve karşıdaki muhatabın Rus askerle irtibatını kestiğini kaydetti.'Savunma Bakanlığı yetkililerine 3 ayrı bomba gönderildi'FSB, Moskova'daki saldırı planında ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın 3 üst düzey yetkilisine 3 ayrı bomba gönderildiğini bildirdi.1994 doğumlu bir Rusya vatandaşının Ukrayna istihbaratının talimatıyla yüksek tahrip gücüne sahip 3 patlayıcıyı hediye paketleri içinde Rus savunma yetkililerinin ikamet adreslerine gönderilmek üzere kuryeye verdiğini aktaran FSB, teslimat bildiriminden hemen sonra patlatılması planlanan bombaların adreslere ulaşmadan ele geçirildiğini ve saldırıların önlendiğini vurguladı.Zanlı, FSB'deki sorgusunda Mayıs 2024'te Ukrayna istihbaratı tarafından elemanlandığını ve para karşılığı terör saldırıları gerçekleştirmeyi kabul ettiğini itiraf etti.Rus makamları, saldırı girişimleri hakkında soruşturma başlattı.

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Sputnik Türkiye

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