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FSB dört ayrı saldırıyı önledi: Rus uçak gemisi ile 3 Savunma Bakanlığı yetkilisi hedefteydi
FSB dört ayrı saldırıyı önledi: Rus uçak gemisi ile 3 Savunma Bakanlığı yetkilisi hedefteydi
Sputnik Türkiye
Ukrayna istihbaratının Rusya'nın Murmansk kentinde 'Amiral Kuznetsov' uçak gemisinde planladığı terör saldırısının önüne geçildi. Moskova'daysa 3 üst düzey... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T12:59+0300
2024-07-10T12:59+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
saldırı girişimi
murmansk
moskova
amiral kuznetsov uçak gemisi
rusya savunma bakanlığı
patlayıcı
bomba
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı bir istihbarat üyesinin Mart ayında Amiral Kuznetsov uçak gemisinde görevli bir askerle irtibat kurarak yüklü para karşılığında gemide terör eylemi gerçekleştirmesini önerdiğini belirtti.Rus askerin durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiğini kaydeden FSB, bunun ardından Rus istihbaratının Kiev'deki unsurlara karşı 'operasyonel bir oyun' devreye koyduğunu aktardı.Ukraynalı yetkililerin Rus askere patlayıcı madde hazırlaması için gereken bileşenleri bir nakliye şirketiyle ulaştırdığını anlatan FSB, Kiev'deki temsilcilerin tüm saldırı planını bizzat Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un yöneteceği bilgisini ilettiğinin altını çizdi.FSB, daha sonra Rus istihbaratçıların, terör saldırısı planının yer aldığı yazışmaları Ukrayna istihbaratına gönderdiğini ve karşıdaki muhatabın Rus askerle irtibatını kestiğini kaydetti.'Savunma Bakanlığı yetkililerine 3 ayrı bomba gönderildi'FSB, Moskova'daki saldırı planında ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın 3 üst düzey yetkilisine 3 ayrı bomba gönderildiğini bildirdi.1994 doğumlu bir Rusya vatandaşının Ukrayna istihbaratının talimatıyla yüksek tahrip gücüne sahip 3 patlayıcıyı hediye paketleri içinde Rus savunma yetkililerinin ikamet adreslerine gönderilmek üzere kuryeye verdiğini aktaran FSB, teslimat bildiriminden hemen sonra patlatılması planlanan bombaların adreslere ulaşmadan ele geçirildiğini ve saldırıların önlendiğini vurguladı.Zanlı, FSB'deki sorgusunda Mayıs 2024'te Ukrayna istihbaratı tarafından elemanlandığını ve para karşılığı terör saldırıları gerçekleştirmeyi kabul ettiğini itiraf etti.Rus makamları, saldırı girişimleri hakkında soruşturma başlattı.
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, murmansk, moskova, amiral kuznetsov uçak gemisi, rusya savunma bakanlığı, patlayıcı, bomba, ukrayna, istihbarat, istihbarat servisi, kiev, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), saldırı girişimi, murmansk, moskova, amiral kuznetsov uçak gemisi, rusya savunma bakanlığı, patlayıcı, bomba, ukrayna, istihbarat, istihbarat servisi, kiev, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

FSB dört ayrı saldırıyı önledi: Rus uçak gemisi ile 3 Savunma Bakanlığı yetkilisi hedefteydi

12:59 10.07.2024
© Sputnik / Pavel Lvov / Multimedya arşivine gidinТренировочные полеты авиагруппы ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
Тренировочные полеты авиагруппы ТАВКР Адмирал Кузнецов - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Pavel Lvov
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Ukrayna istihbaratının Rusya'nın Murmansk kentinde 'Amiral Kuznetsov' uçak gemisinde planladığı terör saldırısının önüne geçildi. Moskova'daysa 3 üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilisine yönelik saldırılara izin verilmedi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı bir istihbarat üyesinin Mart ayında Amiral Kuznetsov uçak gemisinde görevli bir askerle irtibat kurarak yüklü para karşılığında gemide terör eylemi gerçekleştirmesini önerdiğini belirtti.

Rus askerin durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiğini kaydeden FSB, bunun ardından Rus istihbaratının Kiev'deki unsurlara karşı 'operasyonel bir oyun' devreye koyduğunu aktardı.

Ukraynalı yetkililerin Rus askere patlayıcı madde hazırlaması için gereken bileşenleri bir nakliye şirketiyle ulaştırdığını anlatan FSB, Kiev'deki temsilcilerin tüm saldırı planını bizzat Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un yöneteceği bilgisini ilettiğinin altını çizdi.

FSB, daha sonra Rus istihbaratçıların, terör saldırısı planının yer aldığı yazışmaları Ukrayna istihbaratına gönderdiğini ve karşıdaki muhatabın Rus askerle irtibatını kestiğini kaydetti.

'Savunma Bakanlığı yetkililerine 3 ayrı bomba gönderildi'

FSB, Moskova'daki saldırı planında ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın 3 üst düzey yetkilisine 3 ayrı bomba gönderildiğini bildirdi.

1994 doğumlu bir Rusya vatandaşının Ukrayna istihbaratının talimatıyla yüksek tahrip gücüne sahip 3 patlayıcıyı hediye paketleri içinde Rus savunma yetkililerinin ikamet adreslerine gönderilmek üzere kuryeye verdiğini aktaran FSB, teslimat bildiriminden hemen sonra patlatılması planlanan bombaların adreslere ulaşmadan ele geçirildiğini ve saldırıların önlendiğini vurguladı.

Zanlı, FSB'deki sorgusunda Mayıs 2024'te Ukrayna istihbaratı tarafından elemanlandığını ve para karşılığı terör saldırıları gerçekleştirmeyi kabul ettiğini itiraf etti.

Rus makamları, saldırı girişimleri hakkında soruşturma başlattı.
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