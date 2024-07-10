https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/kiyida-yer-yok-deyip-belediye-meydaninda-guneslendiler-1085744614.html

‘Kıyıda yer yok’ deyip belediye meydanında güneşlendiler

‘Kıyıda yer yok’ deyip belediye meydanında güneşlendiler

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyılarda denize giremediklerini öne süren "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyesi bir grup, meydana havlu, şezlong ve plaj... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T21:54+0300

2024-07-10T21:54+0300

2024-07-10T22:12+0300

türkiye

bodrum

bodrum

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Bodrum'da kıyılarda denize giremediklerini öne süren bir grup belediye meydanında güneşlendi.Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grup üyeleri ellerinde, "Denize erişim herkesin hakkı", "Kıyılar kimsenin hakkı değildir", "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler açtı.Halkın kullanması gereken sahili işletmecilerin ecrimisil karşılığında işgal ettiğini öne süren gruptakiler, daha sonra meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak bir süre güneşlendi.Alanda güneş kremi sürüp üzerlerine su döken grup üyelerini çevreden geçen yerli ve yabancı turistlerde izledi. Mayosu, havlusu ve paletleriyle eyleme katılan Zeynep Çiğdem Dedeoğlu, yaptığı açıklamada “Kıyılarda yer bulamadığımız için, her seferinde işletmelerden iteklendiğimiz için, buradan kalkın denildiği için, biz de bugün gelip havlumuzu buraya serdik. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.Arif Sırrı Özçelik ve Selda Yeter tarafından okunan basın açıklamasında ise, "Anayasanın 3621 sayılı kanun 5. maddesi ‘Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle "kamu yararı gözetilir’ deniyor. Yine 6. maddeye göre kıyılar herkesin eşit ve özgürce yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Kıyıların doğal yapısını değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, dolgu yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl alınamaz, dökülemez. 7 haftadır devam eden eylemlerimizde anayasanın yapılamaz dediği her usulsüzlüğün yüzsüzce yapıldığına şahit olduk. Kıyıda tek sıra yürüyüşümüzün bile mümkün olmayacağı şekilde; şemsiyeler, şezlonglar, masa ve sandalyeler ile kıyının işgal edildiğini gördük. Kıyıda; beton duvarlar, ahşap ve demir çitler, beton saksılar ile halkın kıyıya serbestçe geçişinin engellendiği basın mensupları tarafından ve tarafımızca kayda alındı. Tüm bu usulsüzlüklere rağmen kıyıya ulaşmak istediğimizde işletme sahiplerince sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldık" ifadeleri yer aldı.Eylemciler, kıyılardaki işgaller tamamen kalkıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/belediye-baskani-ozlu-degistirilmesini-istedi-bolu-dagi-degil-duzce-dagi-1085648771.html

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