https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/kiev-ve-berlin-arasinda-diplomatik-kriz-1085735156.html

Kiev ve Berlin arasında diplomatik kriz

Kiev ve Berlin arasında diplomatik kriz

Sputnik Türkiye

Kiev yönetiminin, Ukrayna'ya silah sevkiyatını eleştiren Alman Sol Parti Milletvekili Sören Pellman'ın ülkeye girişine izin vermemesi, iki ülke arasında... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T16:23+0300

2024-07-10T16:23+0300

2024-07-10T16:25+0300

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Parlamenter, partiye yakın bir vakıf tarafından düzenlenen gezi kapsamında Ukrayna'yı ziyaret etmek isterken, Ukrayna sınır görevlileri tarafından sınırda trenden inmesi istendi.Alman Milletvekili Pellman’ın, arama ve pasaport kontrolü sonrası herhangi bir açıklama yapılmadan ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.Kiev’in adımına hızlı yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin makamlarının Kiev'den Alman milletvekili Pellmann'ın ülkeye girişine neden izin vermediğini gerekçelendirmesini istediğini duyurdu.Gazetecilere açıklama yapan Wagner, Ukrayna'daki Alman Büyükelçiliğinin Kiev’deki yetkililerle temas halinde olduğunu söylerken, “Bir Federal Meclis milletvekilinin girişinin reddedildiği bu süreci çok ciddiye alıyoruz ve durumu açıklığa kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu olayla ilgili olarak Ukrayna makamlarıyla tekrar temasa geçerek girişin reddedilmesinin yasal nedenlerini öğreneceğiz. Cevabımdan da görebileceğiniz gibi, henüz bunları bilmiyoruz" ifadesini kullandı.Farklı platformlarda Kiev'e yapılan silah sevkiyatını eleştiren Pellmann, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'nın kendisine ülkeye giriş izni vermediğini bildirdi.Polonya'nın Przemysl şehrine gelen Pellmann, buradan partiye yakın Rosa Luxemburg Vakfı tarafından düzenlenen bir gezi kapsamında trenle Kiev'e giderken, ancak Lvov şehrine kısa bir süre kala Ukrayna sınır muhafızları Pellmann'dan trenden inmesini istedi ve birkaç saat sonra Polonya'ya geri yollandı.

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