https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/kiev-ve-berlin-arasinda-diplomatik-kriz-1085735156.html
Kiev ve Berlin arasında diplomatik kriz
Kiev ve Berlin arasında diplomatik kriz
Sputnik Türkiye
Kiev yönetiminin, Ukrayna'ya silah sevkiyatını eleştiren Alman Sol Parti Milletvekili Sören Pellman'ın ülkeye girişine izin vermemesi, iki ülke arasında... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T16:23+0300
2024-07-10T16:23+0300
2024-07-10T16:25+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
berlin
kiev
polonya
lvov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085734985_0:0:2842:1600_1920x0_80_0_0_750c12d89a5be5e19c88cadb600606e5.jpg
Parlamenter, partiye yakın bir vakıf tarafından düzenlenen gezi kapsamında Ukrayna'yı ziyaret etmek isterken, Ukrayna sınır görevlileri tarafından sınırda trenden inmesi istendi.Alman Milletvekili Pellman’ın, arama ve pasaport kontrolü sonrası herhangi bir açıklama yapılmadan ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.Kiev’in adımına hızlı yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin makamlarının Kiev'den Alman milletvekili Pellmann'ın ülkeye girişine neden izin vermediğini gerekçelendirmesini istediğini duyurdu.Gazetecilere açıklama yapan Wagner, Ukrayna'daki Alman Büyükelçiliğinin Kiev’deki yetkililerle temas halinde olduğunu söylerken, “Bir Federal Meclis milletvekilinin girişinin reddedildiği bu süreci çok ciddiye alıyoruz ve durumu açıklığa kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu olayla ilgili olarak Ukrayna makamlarıyla tekrar temasa geçerek girişin reddedilmesinin yasal nedenlerini öğreneceğiz. Cevabımdan da görebileceğiniz gibi, henüz bunları bilmiyoruz" ifadesini kullandı.Farklı platformlarda Kiev'e yapılan silah sevkiyatını eleştiren Pellmann, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'nın kendisine ülkeye giriş izni vermediğini bildirdi.Polonya'nın Przemysl şehrine gelen Pellmann, buradan partiye yakın Rosa Luxemburg Vakfı tarafından düzenlenen bir gezi kapsamında trenle Kiev'e giderken, ancak Lvov şehrine kısa bir süre kala Ukrayna sınır muhafızları Pellmann'dan trenden inmesini istedi ve birkaç saat sonra Polonya'ya geri yollandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/scholzdan-ulkesinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-olmayacagi-garantisi-1085490533.html
almanya
ukrayna
berlin
kiev
polonya
lvov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085734985_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_85f4e661a5f4efb930e875e7942b1786.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, ukrayna, berlin, kiev, polonya, lvov
almanya, ukrayna, berlin, kiev, polonya, lvov
Kiev ve Berlin arasında diplomatik kriz
16:23 10.07.2024 (güncellendi: 16:25 10.07.2024)
Kiev yönetiminin, Ukrayna'ya silah sevkiyatını eleştiren Alman Sol Parti Milletvekili Sören Pellman'ın ülkeye girişine izin vermemesi, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.
Parlamenter, partiye yakın bir vakıf tarafından düzenlenen gezi kapsamında Ukrayna'yı ziyaret etmek isterken, Ukrayna sınır görevlileri tarafından sınırda trenden inmesi istendi.
Alman Milletvekili Pellman’ın, arama ve pasaport kontrolü sonrası herhangi bir açıklama yapılmadan ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.
Kiev’in adımına hızlı yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin makamlarının Kiev'den Alman milletvekili Pellmann'ın ülkeye girişine neden izin vermediğini gerekçelendirmesini istediğini duyurdu.
Gazetecilere açıklama yapan Wagner, Ukrayna'daki Alman Büyükelçiliğinin Kiev’deki yetkililerle temas halinde olduğunu söylerken, “Bir Federal Meclis milletvekilinin girişinin reddedildiği bu süreci çok ciddiye alıyoruz ve durumu açıklığa kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu olayla ilgili olarak Ukrayna makamlarıyla tekrar temasa geçerek girişin reddedilmesinin yasal nedenlerini öğreneceğiz. Cevabımdan da görebileceğiniz gibi, henüz bunları bilmiyoruz" ifadesini kullandı.
Farklı platformlarda Kiev'e yapılan silah sevkiyatını eleştiren Pellmann, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'nın kendisine ülkeye giriş izni vermediğini bildirdi.
Polonya'nın Przemysl şehrine gelen Pellmann, buradan partiye yakın Rosa Luxemburg Vakfı tarafından düzenlenen bir gezi kapsamında trenle Kiev'e giderken, ancak Lvov şehrine kısa bir süre kala Ukrayna sınır muhafızları Pellmann'dan trenden inmesini istedi ve birkaç saat sonra Polonya'ya geri yollandı.