https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/istanbul-bogazinda-trafik-cift-yonlu-askiya-alindi-1085733268.html

İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı. Gemiye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T15:21+0300

2024-07-10T15:21+0300

2024-07-10T15:36+0300

türkiye

istanbul boğazı

gemi

trafik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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istanbul boğazı, gemi, trafik