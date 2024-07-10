https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/istanbul-bogazinda-trafik-cift-yonlu-askiya-alindi-1085733268.html
İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı. Gemiye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T15:21+0300
2024-07-10T15:21+0300
2024-07-10T15:36+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
trafik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/adnan-oktara-verilen-8-bin-658-yil-hapis-cezasi-onandi-1085733177.html
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istanbul boğazı, gemi, trafik
istanbul boğazı, gemi, trafik
İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü askıya alındı
15:21 10.07.2024 (güncellendi: 15:36 10.07.2024)
İstanbul Boğazı LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı. Gemiye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, LIONFISH isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.