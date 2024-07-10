https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/islam-memisten-altin-ve-dolar-uyarisi-yarin-dananin-kuyrugu-kopacak-1085742233.html

İslam Memiş'ten altın ve dolar uyarısı: 'Yarın dananın kuyruğu kopacak'

İslam Memiş'ten altın ve dolar uyarısı: 'Yarın dananın kuyruğu kopacak'

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister. Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak" diyerek yatırımcıları... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T20:16+0300

2024-07-10T20:16+0300

2024-07-10T20:17+0300

ekonomi

islam memiş

dolar

döviz

bitcoin

altın

piyasa

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Finansal analist İslam Memiş TV 100'deki köşesinde altın, döviz ve bitcoin ekseninde kısa vadeli olarak piyasayı değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, değerlendirmelerinde şu ifadelerle dile getirdi:Küresel piyasalar için bu haftanın önemli olduğunu belirtmiştim.- Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları- ABD enflasyon verileriPowell, konuşmasını yaptı.Powell “ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldığını ancak son aylarda iyileşme kaydettiğini ve daha iyi verilerin merkez bankasının faiz indirimi durumunu güçlendireceğini” söyledi.Fed’in artık faiz oranlarının çok uzun süre yüksek kalması durumunda istihdam piyasası ve ekonomiye yönelik risklerden endişe duyduğunu belirtti.Bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olması olası değil.Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası 10 yıllık tahvil faizi arttı, 4,3 baz puan artarak yüzde 4,312 seviyesine çıktı.2 yıllık tahvil faizi de arttı, 2,3 baz puan artarak yüzde 4,641 seviyesine çıktı.Şimdi sıra geldi ABD enflasyon verilerine.Yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalara neden olabilir.Aşağı ya da yukarı yönlü sert kırılma kaçınılmazdır.Hangi yöne kırılacağı net olarak belli değil.Piyasa o kadar sıkıştıki, gergin bekleyiş devam ediyor.Dar bant aralığına sıkıştı ve yarını bekliyor.Yön kırılmalarında hangi seviyeler görülecek?Dolar endeksi (dxy):104,80 seviyesinde.Aşağıda 103,80 yukarıda 105,80 dolar var.Ons altın (xau/usd):2.360 dolar seviyesinde.Aşağıda 2.280 dolar yukarıda 2.460 dolar var.Ons gümüş (xag/usd):30,80 dolar seviyesinde.Aşağıda 28,80 dolar yukarıda 32,80 dolar var.Bitcoin (BTC):57.843 dolar seviyesinde.Aşağıda 55.000 dolar yukarıda 65.000 dolar var.Tüm ihtimaller yüzde 50 yüzde 50Neden?Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde.Serbest piyasa fiyatlaması yok.Oyalamaya devam edecekler.Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister!Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak!Ona göre tedbir alırsınız.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/islam-memis-cebindeki-200-tl-2-bin-tl-olabilir-1085013049.html

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islam memiş, dolar, döviz, bitcoin, altın, piyasa