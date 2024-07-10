https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ibbnin-10-ilcedeki-tasinmaz-satisina-meclisten-onay-1085745753.html
İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay
İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazlar ile parsellerin satışına onay verdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T22:41+0300
2024-07-10T22:41+0300
2024-07-10T22:41+0300
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istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb meclisi
gökhan gümüşdağ
tuzla
taşınmaz
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kartal
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İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Meclis'te, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da gündeme geldi.Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu ortak raporuna göre, mülkiyeti İBB'de olan alanın, otopark ihtiyacının karşılanması için Büyükçekmece Belediyesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edildi. Tahsis kararı Meclis'ten oy çokluğuyla geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbulda-deniz-dolmuslari-seferlere-basliyor-1085694994.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, gökhan gümüşdağ, tuzla, taşınmaz, kartal, kartal, kartal
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, gökhan gümüşdağ, tuzla, taşınmaz, kartal, kartal, kartal
İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazlar ile parsellerin satışına onay verdi.
İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Meclis'te, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.
Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.
Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.
Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da gündeme geldi.
Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu ortak raporuna göre, mülkiyeti İBB'de olan alanın, otopark ihtiyacının karşılanması için Büyükçekmece Belediyesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edildi. Tahsis kararı Meclis'ten oy çokluğuyla geçti.