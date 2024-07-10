https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ibbnin-10-ilcedeki-tasinmaz-satisina-meclisten-onay-1085745753.html

İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay

İBB'nin 10 ilçedeki taşınmaz satışına meclisten onay

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazlar ile parsellerin satışına onay verdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T22:41+0300

2024-07-10T22:41+0300

2024-07-10T22:41+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb meclisi

gökhan gümüşdağ

tuzla

taşınmaz

kartal

kartal

kartal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1c/1056770057_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4edd2c95e73ea5f3b1c7b66d9aae3e55.jpg

İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Meclis'te, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti.Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da gündeme geldi.Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu ortak raporuna göre, mülkiyeti İBB'de olan alanın, otopark ihtiyacının karşılanması için Büyükçekmece Belediyesine 5 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edildi. Tahsis kararı Meclis'ten oy çokluğuyla geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbulda-deniz-dolmuslari-seferlere-basliyor-1085694994.html

türkiye

istanbul

tuzla

kartal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, gökhan gümüşdağ, tuzla, taşınmaz, kartal, kartal, kartal