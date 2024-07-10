Bakan Şimşek: Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu.
Şimşek, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."
Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2024
Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.… pic.twitter.com/oAjCHstIwe