https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/guney-afrika-aciklarinda-siddetli-deprem-meydana-geldi-1085734144.html
Güney Afrika açıklarında şiddetli deprem meydana geldi
Güney Afrika açıklarında şiddetli deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında, 6.7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T15:48+0300
2024-07-10T15:48+0300
2024-07-10T15:48+0300
dünya
doğal afet
deprem
güney afrika
hint okyanusu
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında, 6.7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi.Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Güney Afrika sahillerinin yaklaşık 2 bin kilometre açıklarındaki deprem, Hint Okyanusu'nun 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.TSİ 07.55'te meydana gelen deprem, ‘çok şiddetli’ sarsıntıya neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/afad-acikladi-pes-pese-sallaniyor-malatyada-deprem-1085729414.html
güney afrika
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doğal afet, deprem, güney afrika, hint okyanusu
doğal afet, deprem, güney afrika, hint okyanusu
Güney Afrika açıklarında şiddetli deprem meydana geldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında, 6.7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında, 6.7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi.
Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Güney Afrika sahillerinin yaklaşık 2 bin kilometre açıklarındaki deprem, Hint Okyanusu'nun 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
TSİ 07.55'te meydana gelen deprem, ‘çok şiddetli’ sarsıntıya neden oldu.