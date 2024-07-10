https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/afad-acikladi-pes-pese-sallaniyor-malatyada-deprem-1085729414.html

AFAD açıkladı, peş peşe sallanıyor: Malatya'da deprem

AFAD açıkladı, peş peşe sallanıyor: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD son dakika deprem verilerine göre Malatya'da gece yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T13:11+0300

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türkiye

malatya

son depremler

deprem

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

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AFAD'den son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Gece saatlerinde de olmuştuAFAD, dün gece saatlerinde Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bugun-hava-nasil-olacak-10-temmuz-hava-durumu-tahminleri-bugun-yagmur-var-mi-1085713117.html

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