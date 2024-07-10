https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/afad-acikladi-pes-pese-sallaniyor-malatyada-deprem-1085729414.html
AFAD açıkladı, peş peşe sallanıyor: Malatya'da deprem
AFAD açıkladı, peş peşe sallanıyor: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD son dakika deprem verilerine göre Malatya'da gece yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T13:11+0300
2024-07-10T13:11+0300
2024-07-10T13:39+0300
türkiye
malatya
son depremler
deprem
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'den son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Gece saatlerinde de olmuştuAFAD, dün gece saatlerinde Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bugun-hava-nasil-olacak-10-temmuz-hava-durumu-tahminleri-bugun-yagmur-var-mi-1085713117.html
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malatya deprem, son dakika deprem, son depremler, malatya deprem mi oldu
malatya deprem, son dakika deprem, son depremler, malatya deprem mi oldu
AFAD açıkladı, peş peşe sallanıyor: Malatya'da deprem
13:11 10.07.2024 (güncellendi: 13:39 10.07.2024)
AFAD son dakika deprem verilerine göre Malatya'da gece yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
AFAD'den son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Gece saatlerinde de olmuştu
AFAD, dün gece saatlerinde Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.