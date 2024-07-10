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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T21:07+0300
2024-07-10T21:07+0300
2024-07-10T21:08+0300
spor
dursun özbek
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ifade
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/galatasaray-kararini-verdi-italya-yolu-gozuktu-davinson-sancheze-dev-teklifle-geliyorlar-1085723043.html
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dursun özbek, galatasaray, ifade
dursun özbek, galatasaray, ifade
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi
21:07 10.07.2024 (güncellendi: 21:08 10.07.2024)
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.