https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/galatasaray-spor-kulubu-baskani-dursun-ozbek-adliyede-ifade-verdi-1085743502.html

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek adliyede ifade verdi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet sonrası Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek adliyede ifade verdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

dursun özbek

galatasaray

ifade

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Özbek, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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dursun özbek, galatasaray, ifade