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Galatasaray kararını verdi, İtalya yolu gözüktü: Davinson Sanchez'e dev teklifle geliyorlar
Galatasaray kararını verdi, İtalya yolu gözüktü: Davinson Sanchez'e dev teklifle geliyorlar
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer sezonunda yıldız oyuncuları kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Napoli ile... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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İtalya basınına göre, Napoli Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödemeyi planlıyor. Ancak Galatasaray'ın Sanchez için 30-35 milyon Euro bandında bir beklentisinin olduğu, bu yüzden Napoli'nin teklifinin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.Copa America BekleniyorFanatik'in haberine göre, Napoli'nin resmi teklifini Copa America'nın bitmesinin ardından yapacağı iddia ediliyor. Bu süre zarfında, Galatasaray'ın diğer olası teklifleri de değerlendireceği düşünülüyor.Galatasaray ve Napoli arasındaki bu transfer gelişmesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Davinson Sanchez'in geleceği, transfer sezonunun en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/okan-buruk-uslerini-cizdi-galatasarayda-5-ayrilik-karari-ile-kadroda-buyuk-degisim-geliyor-1085714648.html
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davinson sanchez, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü, bonservis

Galatasaray kararını verdi, İtalya yolu gözüktü: Davinson Sanchez'e dev teklifle geliyorlar

10:42 10.07.2024
© İHADavinson Sanchez
Davinson Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© İHA
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer sezonunda yıldız oyuncuları kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Napoli ile adı anılan Davinson Sanchez için Serie A devinin ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İtalya basınına göre, Napoli Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödemeyi planlıyor. Ancak Galatasaray'ın Sanchez için 30-35 milyon Euro bandında bir beklentisinin olduğu, bu yüzden Napoli'nin teklifinin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
Copa America Bekleniyor
Fanatik'in haberine göre, Napoli'nin resmi teklifini Copa America'nın bitmesinin ardından yapacağı iddia ediliyor. Bu süre zarfında, Galatasaray'ın diğer olası teklifleri de değerlendireceği düşünülüyor.
Galatasaray ve Napoli arasındaki bu transfer gelişmesi, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Davinson Sanchez'in geleceği, transfer sezonunun en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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