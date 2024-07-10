Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yüzde 65’in üzerinde kira artışı mümkün mü? Ara zam yapılabilir mi?
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© AA
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1 Temmuz itibarıyla kira artışında yüzde 25 sınırının sona ermesiyle birlikte, ev sahibi ve kiracılar artık eski usule göre zam oranını belirleyecekler. Temmuz ayında açıklanan kira artış oranı yüzde 65 civarında. Bu durum, eski ve yeni kiracılar arasındaki kira farkını daha da açtı.
Yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte kira artışında yeni bir dönem başladı. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak kira zam oranı belirlenecek. Ancak yüzde 25 sınırlaması nedeniyle bazı kiracıların oturdukları dairelerin kirası oldukça düşük kaldı.
'Sınırsız kira artışı mümkün değil'
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet' yaptığı açıklamada, yeni dönemde kira artışının yüzde 65 civarında belirleneceğini, ancak bu oranın üstünde zam yapılamayacağını belirtti. Ayrıca, ev sahiplerinin sınırsız kira artışı yapma hakkına sahip olmadığını ve ara zam yapılamayacağını vurguladı.
YÜZDE 65’i̇n üzeri̇nde zam yapılabi̇li̇r mi̇? Taraflar kendi̇ aralarında ki̇ra uyarlaması yapabi̇li̇r mi̇?
Bir kiracının son 2 yılda kira artış oranı yüzde 25 şeklinde olduysa eski kiracı ile yeni kiracı arasındaki farkın ciddi bir şekilde arttığını söylemek mümkün. Sahada gördüğümüz kadarıyla bunların birçoğu davaya dönüştü ya da arabulucu üzerinden bir anlaşma yoluna gidildi. Ülkemizde 200 bini geçen dava sayısı olduğunu söylemek mümkün. Eski kiracılar ile yeni kiracılar arasındaki farkın TÜFE düzenlemesi olsa da kısa sürede toparlanması mümkün değil. 5 yılı geçen kira sözleşmeleri kira tespit davasına konu oluyor. 10 yılı geçen sürede ise tahliye davaları istenebiliyor. Ya da bir diğer alternatif olarak kiracılar mal sahipleri ile anlaşma yoluna gidiyorlar. Bir şekilde yüzde 25’in üzerinde kira artışları yaparak, hatta eski kira bedelleri piyasa rayicine göre düşük kalanlar TÜFE üzerinden değil de yüzde 100, yüzde 150 oranında artış yaparak mal sahibi ile uzlaşma yoluna gidiyor. Mal sahiplerinin de önemli bir kısmı elde ettikleri kiraların düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu durum her iki taraf açısından bazı sorunları beraberinde getiriyor.
Kira fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul: Kira fiyatları son bir yılda yüzde 50 arttı. Ocak ayında metrekare fiyatı 170-180 TL iken, şimdi 210-220 TL seviyelerine çıktı. 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı 22 bin TL'ye, sıfır dairelerde ise 28 bin TL'ye kadar yükseldi.
Ankara: Kira artışı yüzde 70 seviyelerinde. Ocak ayında metrekare fiyatı 125 TL iken, Haziran ayında 170 TL'ye ulaştı.
İzmir: Yıllık kira artış oranı yüzde 60 seviyelerinde kaldı. Metrekarede kira fiyatı 200 TL seviyelerine çıktı.
‘Ki̇ralarda tansi̇yon eylülde artacak’
"Yaz aylarının gelmesiyle beraber kiralarda tansiyon biraz daha azalıyor. Öğrenci evleri boşalıyor. Tayinler nedeniyle göçler olabiliyor. Asıl tansiyon eylül ayı gibi artıyor olacak."
Kentsel dönüşüm ve iç talep artışı, özellikle İstanbul'da kira fiyatlarını etkilemeye devam edecek.