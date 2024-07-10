https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/emekli-maaslarina-zam-icin-toplanti-1085732319.html

Emekli maaşlarına zam için toplantı

Emekli maaşlarına zam için toplantı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in emekli maaşlarına zam konusunu görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede AK... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T14:40+0300

2024-07-10T14:40+0300

2024-07-10T15:14+0300

ekonomi

emekli maaşı

zam

son dakika

toplantı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler emeklilere zam gündemiyle bir araya gelecek.NTV'nin haberine göre AK Partili yetkililer, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bakan-isikhan-iskur-araciligi-ile-4-milyon-719-bin-597-genc-ise-yerlestirildi-1085730308.html

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emekli maaşlarına zam için toplantı, emekli maaşlarına zam olacak mı, emekli maaşlarına zam ne zaman,