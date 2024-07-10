https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/emekli-maaslarina-zam-icin-toplanti-1085732319.html
Emekli maaşlarına zam için toplantı
Emekli maaşlarına zam için toplantı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in emekli maaşlarına zam konusunu görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede AK... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T14:40+0300
2024-07-10T14:40+0300
2024-07-10T15:14+0300
ekonomi
emekli maaşı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler emeklilere zam gündemiyle bir araya gelecek.NTV'nin haberine göre AK Partili yetkililer, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bakan-isikhan-iskur-araciligi-ile-4-milyon-719-bin-597-genc-ise-yerlestirildi-1085730308.html
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emekli maaşlarına zam için toplantı, emekli maaşlarına zam olacak mı, emekli maaşlarına zam ne zaman,
emekli maaşlarına zam için toplantı, emekli maaşlarına zam olacak mı, emekli maaşlarına zam ne zaman,
Emekli maaşlarına zam için toplantı
14:40 10.07.2024 (güncellendi: 15:14 10.07.2024)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in emekli maaşlarına zam konusunu görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede AK Partili Güler ile Elitaş da bulunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler emeklilere zam gündemiyle bir araya gelecek.
NTV'nin haberine göre AK Partili yetkililer, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var" ifadelerini kullandı.