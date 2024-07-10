Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Yayman: Türkiye-Suriye normalleşmesi gecikmemeli
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Öbür taraf bir çare getirmediği sürece aşırı sağın yükselişi sürecektir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:14
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
20:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:38
4 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:25
19 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bakan-isikhan-iskur-araciligi-ile-4-milyon-719-bin-597-genc-ise-yerlestirildi-1085730308.html
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile İŞKUR’un genç istihdamı arttırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T14:02+0300
2024-07-10T14:02+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat işıkhan
işkur
istihdam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083839109_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_491f5cd63453117c106a84a63de28d61.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı” dedi.Genç Girişimci Teşvik Uygulaması'nı çok önemsediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, gençlerin özgüvenle, çalışma ve üretme azmiyle çalışma hayatına dahil olabilmesi, hem Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri hem de kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için genç istihdamını yeni projeler ve uygulamalarla desteklediklerini ifade etti. Gençlerin kendi işlerini kurmasını ve istihdama katılma teşebbüsünü çok değerli bir tercih olarak gördüğünü ifade eden Işıkhan, “Biliyorsunuz bizim Bakanlık olarak kendi işinin sahibi olmak isteyenlere yönelik geçmişten bugüne çok fazla uygulamamız ve desteğimiz var. 2018 yılından bu yana uyguladığımız Genç Girişimci Teşviki Uygulaması bunlardan bir tanesi. Bu uygulama ile kendi işinin sahibi olmak isteyen genç girişimcilerimize sigorta prim teşviki sağlıyoruz. Bu uygulama 18-29 yaş arası genç girişimcilerimize yönelik. Yararlanacak genç girişimcilerimizin kazanç istisnasından faydalanması için kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olması gerekiyor. Hazinece karşılanan bir yıllık sigorta prim toplamı teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 82 bin 810 liradır. Elde ettiğimiz son rakamlara baktığımızda ise 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını görüyoruz. Biz bu rakamların daha da artmasını umuyoruz. Gençlerimizin bu noktada daha fazla inisiyatif alması çok önemli. Siz yeter ki adım atın; desteğiniz bizden diyoruz. Yatırım, üretim, istihdam odaklı bir çalışma hayatı aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de temelini oluşturuyor. Bu sebeple yatırımın, üretimin önündeki tüm engelleri kaldırmak adına çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.'İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi'Bakan Işıkhan, Türkiye’de genç işsizliğinin önlenmesi ve genç istihdamını artırmak için İŞKUR’un aktif işgücü hizmetleri ile iş ve meslek danışmanlığı sistemini etkin bir şekilde kullandıklarını belirtti. Son 22 yılda özellikle genç istihdamında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Bakan Işıkhan, “15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı. 5 milyon 416 bin 290 gencimiz ise bireysel danışmanlık hizmeti alarak kariyer planlamalarını yaptı” diye konuştu.İş Kulüpleri aracılığıyla eğitimlerde 184 bin 856 gence iş arama motivasyonu ve yöntem desteği sağlandığını aktaran Işıkhan, Türkiye’nin önemli bir sorunu olarak gördükleri 'Ne Eğitimde Ne de İstihdamda (NEET)' olarak adlandırılan gençlerin sayısında da oransal olarak düşüş olduğunu söyledi.'Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı yüzde 28.4’ten yüzde 22.5’e geriledi'Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısının 2020’de yüzde 28,4 iken, 2023’de 5,9 puanlık azalışla yüzde 22,5’e gerilediğini belirten Işıkhan, “Yine NEET’lere yönelik olarak gençlerimizin etkili danışmanlık hizmeti almaları ve İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmaları amacıyla kuruma kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik potansiyel NEET tespiti ve İş Avcılığı Danışmanlık Modeli de hayata geçirilerek, etkin bir şekilde uygulanıyor. İş ve meslek danışmanlarımız geri planda potansiyel NEET bireyler için en uygun kurum hizmetlerini (açık iş, kurs, işbaşı eğitim programı vs.) belirliyor ve gençleri bu hizmetlerden haberdar ederek faydalanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda 2019 yılından 2024 Haziran dönemine kadar İş Avcılığı Modeli ile yaklaşık 702 bin gence danışmanlık hizmeti verildi ve bu gençlerin 96 bin 551’i İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. 38 bin 835 genç ise aktif iş gücü programlarından yararlandırılarak hem meslek öğrendi hem de mesleki tecrübe kazandı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ticaret-bakani-bolat-istihdam-orani-tarihin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1085730147.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083839109_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_2e8e97baa797f1e61e0f6c7a85bae8cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, işkur, istihdam
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, işkur, istihdam

Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi

14:02 10.07.2024
© AA / Hakan NuralÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA / Hakan Nural
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ile İŞKUR’un genç istihdamı arttırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı” dedi.
Genç Girişimci Teşvik Uygulaması'nı çok önemsediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, gençlerin özgüvenle, çalışma ve üretme azmiyle çalışma hayatına dahil olabilmesi, hem Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri hem de kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için genç istihdamını yeni projeler ve uygulamalarla desteklediklerini ifade etti.
Gençlerin kendi işlerini kurmasını ve istihdama katılma teşebbüsünü çok değerli bir tercih olarak gördüğünü ifade eden Işıkhan, “Biliyorsunuz bizim Bakanlık olarak kendi işinin sahibi olmak isteyenlere yönelik geçmişten bugüne çok fazla uygulamamız ve desteğimiz var. 2018 yılından bu yana uyguladığımız Genç Girişimci Teşviki Uygulaması bunlardan bir tanesi. Bu uygulama ile kendi işinin sahibi olmak isteyen genç girişimcilerimize sigorta prim teşviki sağlıyoruz. Bu uygulama 18-29 yaş arası genç girişimcilerimize yönelik. Yararlanacak genç girişimcilerimizin kazanç istisnasından faydalanması için kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olması gerekiyor. Hazinece karşılanan bir yıllık sigorta prim toplamı teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 82 bin 810 liradır. Elde ettiğimiz son rakamlara baktığımızda ise 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını görüyoruz. Biz bu rakamların daha da artmasını umuyoruz. Gençlerimizin bu noktada daha fazla inisiyatif alması çok önemli. Siz yeter ki adım atın; desteğiniz bizden diyoruz. Yatırım, üretim, istihdam odaklı bir çalışma hayatı aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de temelini oluşturuyor. Bu sebeple yatırımın, üretimin önündeki tüm engelleri kaldırmak adına çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

'İŞKUR aracılığı ile 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi'

Bakan Işıkhan, Türkiye’de genç işsizliğinin önlenmesi ve genç istihdamını artırmak için İŞKUR’un aktif işgücü hizmetleri ile iş ve meslek danışmanlığı sistemini etkin bir şekilde kullandıklarını belirtti. Son 22 yılda özellikle genç istihdamında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Bakan Işıkhan, “15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı. 5 milyon 416 bin 290 gencimiz ise bireysel danışmanlık hizmeti alarak kariyer planlamalarını yaptı” diye konuştu.
İş Kulüpleri aracılığıyla eğitimlerde 184 bin 856 gence iş arama motivasyonu ve yöntem desteği sağlandığını aktaran Işıkhan, Türkiye’nin önemli bir sorunu olarak gördükleri 'Ne Eğitimde Ne de İstihdamda (NEET)' olarak adlandırılan gençlerin sayısında da oransal olarak düşüş olduğunu söyledi.

'Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı yüzde 28.4’ten yüzde 22.5’e geriledi'

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısının 2020’de yüzde 28,4 iken, 2023’de 5,9 puanlık azalışla yüzde 22,5’e gerilediğini belirten Işıkhan, “Yine NEET’lere yönelik olarak gençlerimizin etkili danışmanlık hizmeti almaları ve İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmaları amacıyla kuruma kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik potansiyel NEET tespiti ve İş Avcılığı Danışmanlık Modeli de hayata geçirilerek, etkin bir şekilde uygulanıyor. İş ve meslek danışmanlarımız geri planda potansiyel NEET bireyler için en uygun kurum hizmetlerini (açık iş, kurs, işbaşı eğitim programı vs.) belirliyor ve gençleri bu hizmetlerden haberdar ederek faydalanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda 2019 yılından 2024 Haziran dönemine kadar İş Avcılığı Modeli ile yaklaşık 702 bin gence danışmanlık hizmeti verildi ve bu gençlerin 96 bin 551’i İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. 38 bin 835 genç ise aktif iş gücü programlarından yararlandırılarak hem meslek öğrendi hem de mesleki tecrübe kazandı” ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
TÜRKİYE
Ticaret Bakanı Bolat: İstihdam oranı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала