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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/dnr-lideri-pusilinin-danismani-gagin-ukrayna-ordusu-uzerimize-zehirli-madde-iceren-bomba-atti-1085723855.html
DNR lideri Puşilin’in danışmanı Gagin: Ukrayna ordusu üzerimize zehirli madde içeren bomba attı
DNR lideri Puşilin’in danışmanı Gagin: Ukrayna ordusu üzerimize zehirli madde içeren bomba attı
Sputnik Türkiye
Rusya'ya bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) lideri Deniz Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracından üzerine atılan... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T11:05+0300
2024-07-10T11:08+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
yan gagin
saldırı
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DNR Başkan Danışmanı Yan Gagin, 19 Haziran’da Ukrayna’nın İHA saldırısına uğradı. Saldırıda çok sayıda yara alan Gagin, Volnovaha hastanesine kaldırıldı.Sputnik’e konuşan Gagin, saldırıda çok derin kimyasal yanıklar aldığına dikkat çekerek bunun, Ukrayna ordusunun zehirli kimyasal madde kullandığının delili olduğunu kaydetti.“Bandajların altındaki her yerim neredeyse cayır cayır yanmıştı” diyen DNR’li yetkili, Ukrayna’nın kimyasal silah kullandığına ilişkin delillerin Birleşmiş Milletler tarafından dikkate alınması umudunu dile getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Kirillov, Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmatın ABD yapımı CS zehirli madde içerdiğini bildirmişti.Toretsk’li sığınmacı: Ukrayna ordusu geçen yaz şehrimizde zehirli madde kullandıDonetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinin sakini, Ukraynalı askerlerin 2023 yaz aylarında şehirde kimyasal silah kullandığını belirtti.Toretsk’ten kaçarak Rusya’ya sığınan bir vatandaş, Sputnik’e açıklamasında, “Sokağımızın aşağısında bir dere var. Ukraynalı askerler bu dereye içinde kimyasal maddelerin bulunduğu variller yerleştirdi. Büyük vantilatör kurup bir jeneratöre bağladılar. Ardından varilleri açıp kimyasal maddelerin oluşturduğu buharı vantilatörden çıkan rüzgarla Rus mevzilerine doğru hareket ettirdiler” diye anlattı.Sığınmacı, “Sadece şehrimizde değil. Diğer yerlerde de öyle yaptılar. İnsanlar, benzer olayları diğer yerlerde de olduğunu anlatmıştı” diye kaydetti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in 42 kilometre kuzeyinde bulunan Toretsk, 2016 yılına kadar Dzerjinsk olarak adlandırılıyordu. Kiev’in Donetsk Askeri Bölge Yönetimi’nin başına atadığı Vadim Filaşkin, Toretsk’te zorunlu tahliye çalışmalarının başladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-ordusu-donetskte-bir-hastaneyi-vurdu-1085712592.html
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rusya, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, yan gagin, saldırı
rusya, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, yan gagin, saldırı

DNR lideri Puşilin’in danışmanı Gagin: Ukrayna ordusu üzerimize zehirli madde içeren bomba attı

11:05 10.07.2024 (güncellendi: 11:08 10.07.2024)
© Sputnik / Сергей АверинDonetsk'te Rus askeri
Donetsk'te Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya'ya bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) lideri Deniz Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracından üzerine atılan bombanın zehirli madde içerdiğini belirterek, “Derim yandı” dedi.
DNR Başkan Danışmanı Yan Gagin, 19 Haziran’da Ukrayna’nın İHA saldırısına uğradı. Saldırıda çok sayıda yara alan Gagin, Volnovaha hastanesine kaldırıldı.
Sputnik’e konuşan Gagin, saldırıda çok derin kimyasal yanıklar aldığına dikkat çekerek bunun, Ukrayna ordusunun zehirli kimyasal madde kullandığının delili olduğunu kaydetti.
Bandajların altındaki her yerim neredeyse cayır cayır yanmıştı” diyen DNR’li yetkili, Ukrayna’nın kimyasal silah kullandığına ilişkin delillerin Birleşmiş Milletler tarafından dikkate alınması umudunu dile getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Kirillov, Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmatın ABD yapımı CS zehirli madde içerdiğini bildirmişti.

Toretsk’li sığınmacı: Ukrayna ordusu geçen yaz şehrimizde zehirli madde kullandı

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinin sakini, Ukraynalı askerlerin 2023 yaz aylarında şehirde kimyasal silah kullandığını belirtti.
Toretsk’ten kaçarak Rusya’ya sığınan bir vatandaş, Sputnik’e açıklamasında, “Sokağımızın aşağısında bir dere var. Ukraynalı askerler bu dereye içinde kimyasal maddelerin bulunduğu variller yerleştirdi. Büyük vantilatör kurup bir jeneratöre bağladılar. Ardından varilleri açıp kimyasal maddelerin oluşturduğu buharı vantilatörden çıkan rüzgarla Rus mevzilerine doğru hareket ettirdiler” diye anlattı.
Sığınmacı, “Sadece şehrimizde değil. Diğer yerlerde de öyle yaptılar. İnsanlar, benzer olayları diğer yerlerde de olduğunu anlatmıştı” diye kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in 42 kilometre kuzeyinde bulunan Toretsk, 2016 yılına kadar Dzerjinsk olarak adlandırılıyordu. Kiev’in Donetsk Askeri Bölge Yönetimi’nin başına atadığı Vadim Filaşkin, Toretsk’te zorunlu tahliye çalışmalarının başladığını duyurmuştu.
Donetsk bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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