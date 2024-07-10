https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/afad-baskani-memis-2-yil-icinde-turkiyenin-tum-derelerini-islah-etmeyi-planliyoruz-1085719245.html

AFAD Başkanı Memiş: 2 yıl içinde Türkiye’nin tüm derelerini ıslah etmeyi planlıyoruz

AFAD Başkanı Memiş: 2 yıl içinde Türkiye’nin tüm derelerini ıslah etmeyi planlıyoruz

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş yaptığı açıklamada Türkiye'nin tüm derelerini 2 yıl içinde en azından malzemeli bakımını yaparak ıslah... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T09:35+0300

2024-07-10T09:35+0300

2024-07-10T09:35+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

okay memiş

erzurum

ordu

dere

dere yatağı

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Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Sukonak Mahallesi'nde, 21 yaşındaki bir gencin dere suyuna kapılarak kaybolmasına ilişkin kente gelen Memiş, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.Memiş, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD olarak müdahale ve risk azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.Derelerin ıslahı için bazı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Memiş, şöyle konuştu:Okay Memiş, yaşanan sel vakalarına ve AFAD'ın ikazlarının önemine dikkati çekerek, Ordu'da sele kapılarak hayatını kaybeden 83 yaşındaki vatandaşın çocukları tarafından uyarılmasına rağmen dereden karşıya geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini anımsattı.'Dere yataklarından uzak durmalarını tembihliyoruz'Vatandaşların birçok yerde riskli durumlara karşı uyarıldığını ve bu uyarıların mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:Memiş, Karayazı ilçesinde suda kaybolan gencin arama çalışmalarının da takviye ekiplerinin desteğinde devam ettiğini bildirdi.

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Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), okay memiş, erzurum, ordu, dere, dere yatağı