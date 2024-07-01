https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/fenerbahcede-buyuk-ayrilik-iddiasi-yildiz-futbolcuya-dev-teklif-geldi-acun-ilicali-devreye-girdi-1085391822.html
Fenerbahçe'de büyük ayrılık iddiası: Yıldız futbolcuya dev teklif geldi, Acun Ilıcalı devreye girdi
Fenerbahçe'de büyük ayrılık iddiası: Yıldız futbolcuya dev teklif geldi, Acun Ilıcalı devreye girdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, takımda ayrılacak oyuncularla ilgili de görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda, Sarı-Lacivertli... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T06:31+0300
2024-07-01T06:31+0300
2024-07-01T06:31+0300
spor
fenerbahçe
ayrılık
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
transfer yasağı
maç
acun ilıcalı
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Fransız ekibi Marsilya, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i transfer etmek için girişimlere başladı. Marsilya, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için bonservis bedeli konusunda pazarlıkları sürdürüyor.Acun Ilıcalı Görüşmeleri SürdürüyorFenerbahçe'de başkan Ali Koç'un desteğiyle görevine başlayan Acun Ilıcalı, bu transferde önemli bir rol üstleniyor. Ilıcalı, Marsilya Başkanı Pablo Longoria ile İsmail Yüksek transfer trafiği hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.Lyon da İstiyorSabah gazetesinin haberine göre, Fransız kulübü Lyon da İsmail Yüksek'in transferi için devrede. Lyon'un, bu transferi 10 milyon euro karşılığında tamamlamak istediği iddia ediliyor.İsmail Yüksek istatistikleri: Sezon performansı nasıl?25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Toplamda 3650 dakika sahada kalan Yüksek, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeriTransfermarkt verilerine göre, İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor. Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli?Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i 2020-2021 sezonu başında 65 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe'de büyük ayrılık iddiası: Yıldız futbolcuya dev teklif geldi, Acun Ilıcalı devreye girdi
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, takımda ayrılacak oyuncularla ilgili de görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda, Sarı-Lacivertli ekibin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek'e Fransız kulüplerinin ilgisi yoğunlaştı. İddialara göre Acun Ilıcalı da bu transferde aktif rol alarak, görüşmelerde bulunuyor.
Fransız ekibi Marsilya, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i transfer etmek için girişimlere başladı. Marsilya, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için bonservis bedeli konusunda pazarlıkları sürdürüyor.
Acun Ilıcalı Görüşmeleri Sürdürüyor
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un desteğiyle görevine başlayan Acun Ilıcalı, bu transferde önemli bir rol üstleniyor. Ilıcalı, Marsilya Başkanı Pablo Longoria ile İsmail Yüksek transfer trafiği hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
Sabah gazetesinin haberine göre, Fransız kulübü Lyon da İsmail Yüksek'in transferi için devrede. Lyon'un, bu transferi 10 milyon euro karşılığında tamamlamak istediği iddia ediliyor.
İsmail Yüksek istatistikleri: Sezon performansı nasıl?
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Toplamda 3650 dakika sahada kalan Yüksek, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri
Transfermarkt verilerine göre, İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor. Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.
İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i 2020-2021 sezonu başında 65 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.