Bakan Şimşek işgücü piyasasıyla ilgili verileri paylaştı

© AA / Murat Şengül Mehmet Şimşek © AA / Murat Şengül

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1.3 milyona ulaştı. ⁠İşgücüne katılım oranı yüzde 54.5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8.4'e geriledi açıklamasını yaptı.