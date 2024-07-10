https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bakan-simsek-isgucu-piyasasiyla-ilgili-verileri-paylasti-1085738817.html
Bakan Şimşek işgücü piyasasıyla ilgili verileri paylaştı
Bakan Şimşek işgücü piyasasıyla ilgili verileri paylaştı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1.3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54.5 ile... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T17:58+0300
2024-07-10T17:58+0300
2024-07-10T17:59+0300
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mehmet şimşek
Bakan Şimşek işgücü piyasasıyla ilgili verileri paylaştı
17:58 10.07.2024 (güncellendi: 17:59 10.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1.3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54.5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8.4'e geriledi açıklamasını yaptı.