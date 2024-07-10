https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-timur-cihantimur-ile-ilgili-savci-kararini-verdi-1085712958.html

Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi

Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T06:57+0300

2024-07-10T06:57+0300

2024-07-10T06:57+0300

abd

abd

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türkiye

eylem tok

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İstanbul'da 1 Mart'ta meydana gelen kazada, ehliyetsiz araç kullanan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından Cihantimur ve annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. İkilinin ABD'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanma süreçleri devam ediyor.Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, hakim Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine kanaat getirerek tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Son gelişmelere göre, savcı Timur Cihantimur için kefalet uygulanmamasına ve tutuklu kalmaya devam etmesine hükmetti. Ayrıca, Cihantimur'un başka bir cezaevine nakli talebi değerlendirildi.Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgilere göre, savcı, Timur Cihantimur'a üç farklı ıslah evi önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği ıslah evlerinden birine yakın zamanda nakledilecek.Bu gelişmeler, Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreçlerinin hızlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Yargı süreci devam ederken, kamuoyunun dikkati davanın seyrinde.

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