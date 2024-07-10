https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-timur-cihantimur-ile-ilgili-savci-kararini-verdi-1085712958.html
Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi
Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T06:57+0300
2024-07-10T06:57+0300
2024-07-10T06:57+0300
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timur cihantimur
ceza
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İstanbul'da 1 Mart'ta meydana gelen kazada, ehliyetsiz araç kullanan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından Cihantimur ve annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. İkilinin ABD'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanma süreçleri devam ediyor.Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, hakim Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine kanaat getirerek tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Son gelişmelere göre, savcı Timur Cihantimur için kefalet uygulanmamasına ve tutuklu kalmaya devam etmesine hükmetti. Ayrıca, Cihantimur'un başka bir cezaevine nakli talebi değerlendirildi.Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgilere göre, savcı, Timur Cihantimur'a üç farklı ıslah evi önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği ıslah evlerinden birine yakın zamanda nakledilecek.Bu gelişmeler, Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreçlerinin hızlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Yargı süreci devam ederken, kamuoyunun dikkati davanın seyrinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/sinirlenip-canli-yayini-terk-etmisti-buket-aydindan-aciklama-geldi--1085712124.html
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Annesi Eylem Tok ile ABD'de yargılanan Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreçleri kapsamında ABD'deki yargılanmaları sürüyor. Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağı ve başka bir cezaevine nakledileceği bildirildi.
İstanbul'da 1 Mart'ta meydana gelen kazada, ehliyetsiz araç kullanan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından Cihantimur ve annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. İkilinin ABD'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanma süreçleri devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, hakim Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine kanaat getirerek tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Son gelişmelere göre, savcı Timur Cihantimur için kefalet uygulanmamasına ve tutuklu kalmaya devam etmesine hükmetti. Ayrıca, Cihantimur'un başka bir cezaevine nakli talebi değerlendirildi.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgilere göre, savcı, Timur Cihantimur'a üç farklı ıslah evi önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği ıslah evlerinden birine yakın zamanda nakledilecek.
Bu gelişmeler, Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreçlerinin hızlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Yargı süreci devam ederken, kamuoyunun dikkati davanın seyrinde.