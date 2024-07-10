https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/akomdan-istanbul-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085723306.html
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T10:42+0300
2024-07-10T10:42+0300
2024-07-10T10:42+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sağanak
sağanak yağış
istanbul
uyarı
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AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bugun-hava-nasil-olacak-10-temmuz-hava-durumu-tahminleri-bugun-yagmur-var-mi-1085713117.html
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istanbul 10 temmuz hava durumu, istanbul bugün hava durumu, hava durumu, istanbul'da bugün yağmur, istanbul yağmur
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.
Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.