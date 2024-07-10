https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/akomdan-istanbul-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085723306.html

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T10:42+0300

2024-07-10T10:42+0300

2024-07-10T10:42+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

sağanak

sağanak yağış

istanbul

uyarı

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AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bugun-hava-nasil-olacak-10-temmuz-hava-durumu-tahminleri-bugun-yagmur-var-mi-1085713117.html

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