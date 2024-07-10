https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ak-partili-savci-sayan-fakire-vergi-zengine-ovgu-bizi-felakete-goturecek-1085741904.html

AK Partili Savcı Sayan: Fakire vergi, zengine övgü bizi felakete götürecek

AK Partili Savcı Sayan: Fakire vergi, zengine övgü bizi felakete götürecek

Sputnik Türkiye

AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, partisine yönelik eleştirilerde bulunarak, ''Fakirden alıp zenginlere yaslanmak ülkeyi kurtaramayacağı gibi... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T19:58+0300

2024-07-10T19:58+0300

2024-07-10T19:58+0300

türkiye

savcı sayan

ak parti

çay

çay çarşısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104079/97/1040799743_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e80985043ea60859e045211e6d46e5f8.jpg

AK Partili Savcı Sayan, 'Fakire vergi, zengine övgü bizi felakete götürecek...Kendimize gelelim beyler' başlığıyla bir açıklama yayımladı.Sayan, sosyal medya platformu X üzerinden AK Parti'ye eleştirilerde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerden oy alarak iktidar olduk.. Şu anda çayın 50 TL’ye satıldığı yerlerde oturmuş, çayın 0,50 TL olduğu yerlere uğramadığımız gibi, o insanları da hakir görüyoruz..Çayın 0,50 TL’ye satıldığı yerlerdeki vatandaşlar, imkansızlıktan dolayı çayın 50 TL’ye satıldığı yerlere gelip derdini bize anlatamıyor. Biz ise onlara gitmiyoruz. Peki bu kafayla seçim kazanabilir miyiz..?Bunun cevabını bulmazsak/ bulamazsak/ buldurmazsak iktidarı kaybedeceğiz.. Bizim rakibimiz muhalefet değil. Halk muhalefete hiç güvenmiyor. Bizim rakibimiz kendi davranışlarımız,kendi vurdumduymazlığımız..Geldiğimiz yeri unutmamız. Halka ekmek yerine pasta ikram etme moduna geçmemiz.. Makam, mevki ve paraya doymuşluğumuzdan dolayı sırtına basarak iktidar olduğumuz insanların yanına bir daha uğramaz olmuşuz..Bazı bürokratlarımızın ve bazı siyasilerimizin burnu bir karış havada.. Halka maraba muamelesi yapıyorlar.. Fakirden alıp zenginlere yaslanmak Ülkeyi kurtaramayacağı gibi, gün gelecek, Reisin oyu da bizleri kurtaramayacaktır..Şımarmışız beyler şımarmışız.. Kendinize gelin beyler, halk yorgun, halk bitkin, halk çaresiz.. Bu asil halk ülke ve bayrak hatırına, Ortadoğu’nun diğer ülkelerine benzememe hatırına susuyor.. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğinden dolayı hala sabrediyor.. Teşhis bu,tedaviyi yetkili arkadaşların bulacağı umuduyla, Kalın sağlıcakla…

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/savci-sayan-market-fiyatlarina-tepki-gosterdi-devlet-bu-vicdansizlarin-zulmune-dur-demeli-1084897694.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

savcı sayan, ak parti, çay, çay çarşısı