Savcı Sayan market fiyatlarına tepki gösterdi: 'Devlet bu vicdansızların zulmüne dur demeli'
© İHA / MERVE GÖKBAKANAğrı Belediye Başkanı Sayan: Erdoğan'dan önce bu topraklarda işkence sesleri yükseliyordu
© İHA / MERVE GÖKBAKAN
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Bir marketten aldığı peynirin kilosunun 476 TL olmasına tepki gösteren AK Partili Savcı Sayan, "Maliyetle satış fiyatı arasında uçurum var. Devlet en kısa zamanda bu vicdansızların zulmüne dur demeli" ifadesini kullandı.
AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketteki ürünlerin fiyatlarına tepki gösterdi.
Savcı Sayan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
1 kg peynir 476 TL demek ki; Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış.. Hiç kimse bana bu uçuk fiyatı maliyetlerin yüksekliği ile izah edemez.. 5 kg inek sütünden 1 kg peynir çıkar.. Onun üstüne hangi giderleri eklerseniz ekleyin 476 olamaz Bu ekonomiye bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir komplodur,kumpastır.. ülkenin ekonomisini bozmaya yönelik düşmanların iş birliğidir Başka hiçbir şey demiyorum..
Peynir sadece bir örnek. Bugün onlarcasını gördüm.. Maliyetle satış fiyatı arasında uçurum var. Devlet en kısa zamanda bu vicdansızların zulmüne dur demeli.. Büyük cezalar kesmelidir.. Ben Ağrı’da 30 tane zincir market şubesi kapattım.. Yeni açılımlara da izin vermiyordum.. Bunun için bedeller ödedim Olsun,bedeli ödeyelim ama Vicdanımız rahat olsun.."
1 kg peynir 476 TL demek ki;— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) June 14, 2024
Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış..
Hiç kimse bana bu uçuk fiyatı maliyetlerin yüksekliği ile izah edemez..
5 kg inek sütünden 1 kg peynir çıkar..
Onun üstüne hangi giderleri eklerseniz ekleyin 476 olamaz
Bu… pic.twitter.com/uGaCE0sIsO