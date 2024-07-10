ABD istihbaratı: Rusya, başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması için çalışıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Yayman: Türkiye-Suriye normalleşmesi gecikmemeli
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Öbür taraf bir çare getirmediği sürece aşırı sağın yükselişi sürecektir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:14
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
20:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:38
4 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:25
19 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/abd-istihbarati-rusya-baskanlik-secimlerini-trumpin-kazanmasi-icin-calisiyor-1085731664.html
ABD istihbaratı: Rusya, başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması için çalışıyor
ABD istihbaratı: Rusya, başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması için çalışıyor
Sputnik Türkiye
ABD istihbaratı, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve Donald Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini ileri sürdü. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T14:30+0300
2024-07-10T14:30+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
joe biden
beyaz saray
istihbarat
dezenformasyon
donald trump
washington dc
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081796173_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_fe8b4a44429776b2c0a8d36c072f8093.jpg
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale girişimlerine dair basını bilgilendirdi.Yetkili, Rusya'nın 2016 ile 2020 seçimlerindeki gibi sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerde Trump'ı desteklemek için yoğun çaba harcadığını ileri sürdü.Moskova'nın bu seçim sürecinde şu ana kadar tespit edilen faaliyetlerinin, Demokrat Parti e-postalarının ele geçirilmesi ve sızdırılması, önceki seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ın kampanyasını baltalamayı amaçlayan bazı eylemleri içerdiğini savunan yetkili, Rusya'nın müdahale girişimlerinin 2016'daki ölçek veya kapsamda olmadığını söyledi.Rusya'nın bu kapsamda belirli seçmen kitlesini hedef alarak bölücü söylemleri teşvik ettiğini ve bazı politikacıları karalamaya çalıştığını ifade eden yetkili, İran'ın da bu yöndeki çabalarını artırdığını ve son haftalarda Gazze'deki savaşa karşı protestoları gizlice desteklediğini iddia etti.Yetkili, "Rusya'nın başkanlık yarışı tercihlerinde geçmiş seçimlere kıyasla bir değişim gözlemlemedik" diyerek Moskova'nın önceki seçimlerde olduğu gibi Rusya'nın Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini öne sürdü.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ise dün basına yaptığı açıklamada, İran hükümetine bağlı kişilerin internetteki platformlarda aktivist rolüne büründüğünü, protestoları teşvik etmeye çalıştığını ve protestoculara mali destek sağladığını iddia etti.Şu ana kadar gözlemlenen faaliyetlerin seçim prosedürlerini bozmaya yönelik girişimler içermediğini aktaran yetkililer, seçim tarihi yaklaştıkça Moskova ve diğer ülkelerin çabalarının artmasının muhtemel olduğunu savundu.Çin müdahale girişiminde bulunmadıABD istihbarat yetkilisi, Çin'in ise ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmadığını kaydetti.Yetkili, Rusya'nın 2016 seçimlerinden sonra karşılaştığı türde tepki almak istemeyen Çin'in, diplomatlarına adaylar arasındaki tercihlerini tartışmaktan bile kaçınmaları mesajını ilettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/trump-bideni-baskanlik-yarisindan-cekilmekten-alikoyan-nedenleri-siraladi-1085684907.html
washington dc
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081796173_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d88e94ba3e94972d850ecadafe98c969.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd başkanlık seçimleri, joe biden, beyaz saray, istihbarat, dezenformasyon, donald trump, washington dc, rusya
abd başkanlık seçimleri, joe biden, beyaz saray, istihbarat, dezenformasyon, donald trump, washington dc, rusya

ABD istihbaratı: Rusya, başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması için çalışıyor

14:30 10.07.2024
© AP Photo / Jeff DeanDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jeff Dean
Abone ol
ABD istihbaratı, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve Donald Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini ileri sürdü.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale girişimlerine dair basını bilgilendirdi.
Yetkili, Rusya'nın 2016 ile 2020 seçimlerindeki gibi sosyal medya ve internet üzerinden propaganda yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını ve seçimlerde Trump'ı desteklemek için yoğun çaba harcadığını ileri sürdü.
Moskova'nın bu seçim sürecinde şu ana kadar tespit edilen faaliyetlerinin, Demokrat Parti e-postalarının ele geçirilmesi ve sızdırılması, önceki seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ın kampanyasını baltalamayı amaçlayan bazı eylemleri içerdiğini savunan yetkili, Rusya'nın müdahale girişimlerinin 2016'daki ölçek veya kapsamda olmadığını söyledi.
Rusya'nın bu kapsamda belirli seçmen kitlesini hedef alarak bölücü söylemleri teşvik ettiğini ve bazı politikacıları karalamaya çalıştığını ifade eden yetkili, İran'ın da bu yöndeki çabalarını artırdığını ve son haftalarda Gazze'deki savaşa karşı protestoları gizlice desteklediğini iddia etti.
Yetkili, "Rusya'nın başkanlık yarışı tercihlerinde geçmiş seçimlere kıyasla bir değişim gözlemlemedik" diyerek Moskova'nın önceki seçimlerde olduğu gibi Rusya'nın Trump'ın kazanmasını tercih ettiğini öne sürdü.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ise dün basına yaptığı açıklamada, İran hükümetine bağlı kişilerin internetteki platformlarda aktivist rolüne büründüğünü, protestoları teşvik etmeye çalıştığını ve protestoculara mali destek sağladığını iddia etti.
Şu ana kadar gözlemlenen faaliyetlerin seçim prosedürlerini bozmaya yönelik girişimler içermediğini aktaran yetkililer, seçim tarihi yaklaştıkça Moskova ve diğer ülkelerin çabalarının artmasının muhtemel olduğunu savundu.

Çin müdahale girişiminde bulunmadı

ABD istihbarat yetkilisi, Çin'in ise ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmadığını kaydetti.
Yetkili, Rusya'nın 2016 seçimlerinden sonra karşılaştığı türde tepki almak istemeyen Çin'in, diplomatlarına adaylar arasındaki tercihlerini tartışmaktan bile kaçınmaları mesajını ilettiğini vurguladı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
DÜNYA
Trump, Biden'ı başkanlık yarışından çekilmekten alıkoyan nedenleri sıraladı
Dün, 12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала