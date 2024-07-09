https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/trump-bideni-baskanlik-yarisindan-cekilmekten-alikoyan-nedenleri-siraladi-1085684907.html

Trump, Biden'ı başkanlık yarışından çekilmekten alıkoyan nedenleri sıraladı

Trump, Biden'ı başkanlık yarışından çekilmekten alıkoyan nedenleri sıraladı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın egosunun kendisini yarışın dışında tutan tek şey olduğuna inanırken, "Adaylıktan baskı yoluyla çekilmek... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T12:01+0300

2024-07-09T12:01+0300

2024-07-09T12:01+0300

dünya

abd başkanlık seçimleri

joe biden

donald trump

beyaz saray

anayasa

abd demokrat parti

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Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Demokrat Parti içinden gelen bazı itirazlara rağmen Biden'ın adaylıktan çekilmeyeceğini kaydetti.Mevcut Beyaz Saray yönetiminin Biden'ın başarısızlıklarını ‘örtbas ettiğine’ değinen Trump, “Egoları var, ayrılmak istemiyor. Sahip olduğu statüsü de aile üyelerinin ‘iyi vakit geçirmesine’ izin veriyor, bu yüzden ona baskı yapmaya kimse hazır değil” dedi.Biden için "Bence adaylıkta kalabilir. Kimse (zorlamayla) adaylıktan çekilmeyi istemez. Uzun bir süre kendini kötü hissedecek. Adaylıktan baskı yoluyla çekilmek kabullenilmesi zor bir şey" diyen Trump, Biden'ın adaylığına itiraz eden Demokrat Partililerin ABD Anayasasında başkanın ehliyetsizliği durumunda izlenecek adımları düzenleyen ‘25. Değişikliği’ kullanarak bunu yapabileceğini söyledi.Trump, "25. Değişikliği kullanmadıkları sürece, (Biden) bütün güce sahip. Delegeler onda, çekilmek zorunda değil. (Biden'ı) Adaylıktan çıkarmak için ellerinden gelen hiçbir şey yok. Bu yüzden de aday kalacak" diye konuştu.Biden'ın adaylıktan çekilmesi veya çekilmeye zorlanması halinde demokratların adayının Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacağını yineleyen Trump, Harris için "Bence beceriksiz biri. Sınırdan o sorumluydu, hiç orada bulunmadı ve iyi bir iş çıkarmadı. Birçok şeyde iyi iş çıkarmadı" değerlendirmesini yaptı.Biden, canlı yayındaki performansı nedeniyle eleştirilmiştiBaşkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından ‘kesinlikle’ çekilmeyeceğini bildirmişti.Trump ise 4 Temmuz'da, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Biden'ın yarıştan çekileceğini öne sürmüştü.Biden, Kongre'deki demokratlara dün gönderdiği mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddetmiş, Trump'ı "yenmekte kararlı" olduğunu kaydetmişti.ABD Anayasasındaki 25. DeğişiklikABD Anayasasına 1967'de kabul edilen 25. Değişiklik, başkanın ehliyetsizliği, ölümü, istifası gibi durumlarda izlenecek adımları düzenliyor.Buna göre, yasa ile belirlenen bazı yetkililer, başkanın "yetki ve görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu" Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Geçici Başkanına yazılı olarak bildirdiklerinde başkan yardımcısının başkana vekaleten bu makamın yetki ve görevlerini üstlenmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/surekli-doktorun-gittigi-ortaya-cikmisti-beyaz-saray-yanitladi-biden-parkinson-hastasi-mi--1085681769.html

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abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, beyaz saray, anayasa, abd demokrat parti