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4 oyuncu veda etmişti, Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü sürüyor: Sıla Türkoğlu da ayrılıyor mu?
4 oyuncu veda etmişti, Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü sürüyor: Sıla Türkoğlu da ayrılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle gündeme damgasını vurdu. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Doğukan Güngör gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle büyük ses getirdi. Kızılcık Şerbeti'nde diziden kimler ayrıldı?Sezon finalinde Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler diziye veda etti. Bu ayrılıklar, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.Açıklama getirdi: Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?Eylül ayında üçüncü sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen Kızılcık Şerbeti hakkında, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.Kmeralarına konuşan Sıla Türkoğlu, kendisine yöneltilen "Ayrılıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Dizide Doğa karakterini canlandıran Türkoğlu, iddialar karşısında şaşırdığını belirterek, "Devam ediyoruz. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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sıla türkoğlu kızılcık şerbeti'nden ayrılıyor mu, kızılcık şerbeti doğa diziden ayrılıyor mu, kızılcık şerbetinde diziden kim ayrıldı, sıla türkoğlu kızılcık şerbeti diziden neden ayrıldı, sıla türkoğlu kızılcık şerbeti dizisinden ayrılıyor mu

4 oyuncu veda etmişti, Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü sürüyor: Sıla Türkoğlu da ayrılıyor mu?

10:23 10.07.2024 (güncellendi: 10:25 10.07.2024)
© FotoğrafKızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Fotoğraf
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle gündeme damgasını vurdu. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın karakterlerine veda etmesinin ardından, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun da diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Ünlü oyuncu, bu iddialara son noktayı koydu.
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Doğukan Güngör gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle büyük ses getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde diziden kimler ayrıldı?

Sezon finalinde Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler diziye veda etti. Bu ayrılıklar, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Açıklama getirdi: Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Eylül ayında üçüncü sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen Kızılcık Şerbeti hakkında, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.
Kmeralarına konuşan Sıla Türkoğlu, kendisine yöneltilen "Ayrılıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Dizide Doğa karakterini canlandıran Türkoğlu, iddialar karşısında şaşırdığını belirterek, "Devam ediyoruz. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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