https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/zaharova-kievdeki-hastaneyi-ukrayna-ordusuna-ait-bati-yapimi-nasams-fuzesi-vurdu-1085686783.html

Zaharova: Kiev'deki hastaneyi Ukrayna ordusuna ait Batı yapımı NASAMS füzesi vurdu

Zaharova: Kiev'deki hastaneyi Ukrayna ordusuna ait Batı yapımı NASAMS füzesi vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, daha önce birçok kez rotasından saparak konutları ve sosyal tesisleri vuran Ukrayna ordusuna ait füzelerin bu kez... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T12:50+0300

2024-07-09T12:50+0300

2024-07-09T12:50+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kiev

hastane

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085686481_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4cbfef9b7e49ec379c8aa96eb6cf3aa1.jpg

Kiev'deki 'Ohmatdet' Çocuk Hastanesi'nin bir binasına füze isabet etmesi sonrası Rusya'ya yöneltilen suçlamalara bir yanıt da Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.Rus Dışişleri'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "Ukrayna hava savunma sisteminde daha önce birçok kez olduğu gibi, füzeler bir kez daha rotadan çıkarak konutları ve sosyal tesisleri vurdu. Bu sefer de aynısı oldu. Batı yapımı NASAMS füzelerinden birinin Kiev'deki 'Ohmatdet' Çocuk Hastanesi'ndeki bir binaya isabet ettiği çok sayıda tanık tarafından da olmak üzere halihazırda teyit edildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın olayın hemen ardından Rusya'yı çocukları öldürmekle suçladığına dikkat çeken Zaharova, "Ancak hiç kimse, vurulan kliniğin yanında 'Artyom' güdümlü füze fabrikası, bir adım ötesinde Ukrayna Savunma Bakanlığı binaları ile Ukrayna ordusuna ait depoların bulunduğunu anımsatmadı. Yani hiç kimse, Banderacıların hava savunma sistemlerini meskun mahallere bilinçli olarak konuşlandırdığını, böylece sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullandığını dile getirmedi" dedi.Kiev cuntasının uzun zamandır sivil tesisleri askeri amaçlarla kullandığını, onları askeri teçhizat montaj ve onarım atölyelerine ya da Batı yapımı silah ve mühimmatların tutulduğu depolara dönüştürdüğünü, yolcu trenlerine silah ve teçhizat dolu vagonların eklendiğini, silahların nakliyesi için posta servislerinin kullanıldığını anımsatan Zaharova, tüm bunların sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmayı yasaklayan uluslararası beşeri hukukun en ağır ihlali olduğunu vurguladı.Rus Dışişleri Sözcüsü, Zelenskiy rejiminin Kiev'deki çocuk hastanesinde yaşanan trajediyi propaganda amacıyla kullanma girişimlerinin Nazilerin insanlıktan uzak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydederek "Kiev rejimi, iktidarını korumak için her türlü suçu işlemeye hazır. Çocuklar da dahil vatandaşların akıbetleri ve canları umurlarında değil" diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve yeni bir provokasyon olduğunu kaydetmişti.Bakanlığın açıklamasında, "Kiev’den yayınlanan çok sayıdaki fotoğraf ve görüntü, yıkımın şehrin sınırları içindeki hava savunma sisteminden fırlatılan Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini bariz bir şekilde doğruluyor" vurgusu yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-gurcistanda-iktidari-degistirmek-icin-hazirliklara-basladi-1085683182.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, hastane, saldırı, nazi, naziler