Zaharova: Kiev'deki hastaneyi Ukrayna ordusuna ait Batı yapımı NASAMS füzesi vurdu
© Fotoğraf : The Ministry of Foreign Affairs of the Russian FederationОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, daha önce birçok kez rotasından saparak konutları ve sosyal tesisleri vuran Ukrayna ordusuna ait füzelerin bu kez Kiev'deki bir hastaneye isabet ettiğini vurguladı.
Kiev'deki 'Ohmatdet' Çocuk Hastanesi'nin bir binasına füze isabet etmesi sonrası Rusya'ya yöneltilen suçlamalara bir yanıt da Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.
Rus Dışişleri'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "Ukrayna hava savunma sisteminde daha önce birçok kez olduğu gibi, füzeler bir kez daha rotadan çıkarak konutları ve sosyal tesisleri vurdu. Bu sefer de aynısı oldu. Batı yapımı NASAMS füzelerinden birinin Kiev'deki 'Ohmatdet' Çocuk Hastanesi'ndeki bir binaya isabet ettiği çok sayıda tanık tarafından da olmak üzere halihazırda teyit edildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın olayın hemen ardından Rusya'yı çocukları öldürmekle suçladığına dikkat çeken Zaharova, "Ancak hiç kimse, vurulan kliniğin yanında 'Artyom' güdümlü füze fabrikası, bir adım ötesinde Ukrayna Savunma Bakanlığı binaları ile Ukrayna ordusuna ait depoların bulunduğunu anımsatmadı. Yani hiç kimse, Banderacıların hava savunma sistemlerini meskun mahallere bilinçli olarak konuşlandırdığını, böylece sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullandığını dile getirmedi" dedi.
Kiev cuntasının uzun zamandır sivil tesisleri askeri amaçlarla kullandığını, onları askeri teçhizat montaj ve onarım atölyelerine ya da Batı yapımı silah ve mühimmatların tutulduğu depolara dönüştürdüğünü, yolcu trenlerine silah ve teçhizat dolu vagonların eklendiğini, silahların nakliyesi için posta servislerinin kullanıldığını anımsatan Zaharova, tüm bunların sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmayı yasaklayan uluslararası beşeri hukukun en ağır ihlali olduğunu vurguladı.
Rus Dışişleri Sözcüsü, Zelenskiy rejiminin Kiev'deki çocuk hastanesinde yaşanan trajediyi propaganda amacıyla kullanma girişimlerinin Nazilerin insanlıktan uzak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydederek "Kiev rejimi, iktidarını korumak için her türlü suçu işlemeye hazır. Çocuklar da dahil vatandaşların akıbetleri ve canları umurlarında değil" diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve yeni bir provokasyon olduğunu kaydetmişti.
Bakanlığın açıklamasında, "Kiev’den yayınlanan çok sayıdaki fotoğraf ve görüntü, yıkımın şehrin sınırları içindeki hava savunma sisteminden fırlatılan Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini bariz bir şekilde doğruluyor" vurgusu yapılmıştı.
Rus Dışişleri'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "Ukrayna hava savunma sisteminde daha önce birçok kez olduğu gibi, füzeler bir kez daha rotadan çıkarak konutları ve sosyal tesisleri vurdu. Bu sefer de aynısı oldu. Batı yapımı NASAMS füzelerinden birinin Kiev'deki 'Ohmatdet' Çocuk Hastanesi'ndeki bir binaya isabet ettiği çok sayıda tanık tarafından da olmak üzere halihazırda teyit edildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın olayın hemen ardından Rusya'yı çocukları öldürmekle suçladığına dikkat çeken Zaharova, "Ancak hiç kimse, vurulan kliniğin yanında 'Artyom' güdümlü füze fabrikası, bir adım ötesinde Ukrayna Savunma Bakanlığı binaları ile Ukrayna ordusuna ait depoların bulunduğunu anımsatmadı. Yani hiç kimse, Banderacıların hava savunma sistemlerini meskun mahallere bilinçli olarak konuşlandırdığını, böylece sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullandığını dile getirmedi" dedi.
Kiev cuntasının uzun zamandır sivil tesisleri askeri amaçlarla kullandığını, onları askeri teçhizat montaj ve onarım atölyelerine ya da Batı yapımı silah ve mühimmatların tutulduğu depolara dönüştürdüğünü, yolcu trenlerine silah ve teçhizat dolu vagonların eklendiğini, silahların nakliyesi için posta servislerinin kullanıldığını anımsatan Zaharova, tüm bunların sivil tesisleri askeri amaçlarla kullanmayı yasaklayan uluslararası beşeri hukukun en ağır ihlali olduğunu vurguladı.
Rus Dışişleri Sözcüsü, Zelenskiy rejiminin Kiev'deki çocuk hastanesinde yaşanan trajediyi propaganda amacıyla kullanma girişimlerinin Nazilerin insanlıktan uzak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydederek "Kiev rejimi, iktidarını korumak için her türlü suçu işlemeye hazır. Çocuklar da dahil vatandaşların akıbetleri ve canları umurlarında değil" diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve yeni bir provokasyon olduğunu kaydetmişti.
Bakanlığın açıklamasında, "Kiev’den yayınlanan çok sayıdaki fotoğraf ve görüntü, yıkımın şehrin sınırları içindeki hava savunma sisteminden fırlatılan Ukrayna hava savunma füzesinin düşmesi sonucu meydana geldiğini bariz bir şekilde doğruluyor" vurgusu yapılmıştı.