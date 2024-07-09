https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-gurcistanda-iktidari-degistirmek-icin-hazirliklara-basladi-1085683182.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Gürcistan'da iktidarı değiştirmek için hazırlıklara başladı

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Gürcistan'da iktidarı değiştirmek için hazırlıklara başladı

Sputnik Türkiye

'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını Batı'nın tüm baskısına ve ülkedeki protestolara rağmen yürürlüğe koyan Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T11:33+0300

2024-07-09T11:33+0300

2024-07-09T11:33+0300

dünya

rusya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

gürcistan

irakli kobahidze

yabancı nüfuzun şeffaflığı

abd

joe biden

gürcü hayali partisi

salome zurabişvili

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Gürcistan'da iktidarı değiştirme planları yaptığını açıkladı.SVR'den yapılan açıklamaya göre Rus istihbaratçıların elde ettiği veriler, Washington'un 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılacak parlamento seçimleri sonucunda iktidar değişikliği hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu gösteriyor.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni itibarsızlaştırmak için geniş kapsamlı bir kampanya hazırladığını aktaran SVR, söz konusu propaganda faaliyetinin temelinde Gürcistan'ın başına gelen tüm olumsuz olaylarda Rusya'nın suçlu olduğu iddiasının yer aldığını vurguladı.SVR, ABD'nin planladığı kampanya sürecinde başrolde Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin olacağının altını çizerek, ABD basınına röportaj verecek olan Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinin bozulmasının suçunu hükümete yükleyeceğini ve 'Rusya'yla yakınlaşmanın feci sonuçları olacağı' konusunda uyarılarda bulunacağını aktardı.'Yeni bir renkli devrime yol açabilir'Bu senaryonun 'en iyi Hollywood geleneklerine göre hazırlanmış' ana olay örgüsüne dair bilgi elde edildiğini belirten SVR, Washington'un iktidar partisine karşı Zurabişvili aracılığıyla bir 'siyasi sürpriz' hazırlama niyetinde olduğu ve bu senaryonun en nihayetinde yeni bir renkli devrime dönüşebileceği uyarısında bulundu.Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin daha şimdiden Gürcistan'daki muhalif güçlere protesto eylemlerini planlamaya başlamaları yönünde talimat verdiğini de vurguladı.Rusya, Batılı ülkelerin Moskova'ya diğer devletlerin işlerine müdahale konusunda yönelttiği sayısız suçlamanın tamamının asılsız olduğunu defaatle vurguladı. Buna karşılık ABD ve müttefikleri, Ukrayna'daki darbe de dahil Sovyet sonrası ülkelerdeki protestoları ve yasadışı eylemleri düzenli olarak destekliyor.Gürcistan'daki tartışmalı yasa'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasındaki düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.Gürcistan Parlamentosu 14 Mayıs'ta, aylardır süren protestoların ortasında 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını üçüncü ve son okumasında kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 18 Mayıs'ta veto hakkını kullanmıştı. 28 Mayıs'ta 7 saat süren tartışmaların ardından Gürcistan parlamentosu, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya ilişkin vetosunu aşarak düzenlemeleri orijinal haliyle kabul etmişti.Meclisteki yasa görüşmelerinde 84 milletvekili lehte, 4 milletvekili aleyhte oy kullanırken, Başbakan İrakliy Kobahidze, Gürcistan vatandaşının, bu ülkede kimin kimler tarafından finanse edildiğini, yabancı bir gücün Gürcistan'daki olumlu veya olumsuz çıkarlarını kimin taşıdığını bilme hakkı olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gurcistani-karistiran-yabanci-ajan-yasasi-yururluge-girdi-1084452999.html

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