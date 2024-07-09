https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/wanda-nara-mauro-icardiyi-takipten-cikti-1085681956.html

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından takipten çıktı. İkili arasında boşanma davası gündeme... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T11:28+0300

2024-07-09T11:28+0300

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wanda nara

mauro icardi

yaşam

instagram

takipçi

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Ciudad Magazine'de yer alan habere göre sosyal medya platformundan Arjantinli yıldızı takipten çıkartan Wanda Nara boşanma davası açtı.Çiftin daha önce de defalarca kez krizler yaşadığı fakat bir süre sonra barıştıkları biliniyor. Wanda Nara, klip çekiminde samimi görüntüler vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.Arjantinli gazeteci Laura Ubfal'ın iddiasına göre ise Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı.

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wanda nara, mauro icardi, instagram, takipçi