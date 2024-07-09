https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/wanda-nara-mauro-icardiyi-takipten-cikti-1085681956.html
Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı
Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından takipten çıktı. İkili arasında boşanma davası gündeme... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T11:28+0300
2024-07-09T11:28+0300
2024-07-09T11:28+0300
wanda nara
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Ciudad Magazine'de yer alan habere göre sosyal medya platformundan Arjantinli yıldızı takipten çıkartan Wanda Nara boşanma davası açtı.Çiftin daha önce de defalarca kez krizler yaşadığı fakat bir süre sonra barıştıkları biliniyor. Wanda Nara, klip çekiminde samimi görüntüler vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.Arjantinli gazeteci Laura Ubfal'ın iddiasına göre ise Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/guney-korede-bir-robot-gereginden-fazla-is-yuku-nedeniyle-intihar-etti-1085673753.html
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wanda nara, mauro icardi, instagram, takipçi
wanda nara, mauro icardi, instagram, takipçi
Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı
Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı sosyal medya hesabından takipten çıktı. İkili arasında boşanma davası gündeme geldi.
Ciudad Magazine'de yer alan habere göre sosyal medya platformundan Arjantinli yıldızı takipten çıkartan Wanda Nara boşanma davası açtı.
Çiftin daha önce de defalarca kez krizler yaşadığı fakat bir süre sonra barıştıkları biliniyor.
Wanda Nara, klip çekiminde samimi görüntüler vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Arjantinli gazeteci Laura Ubfal'ın iddiasına göre ise Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı.