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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/erken-secim-icin-ak-partiden-dikkat-ceken-aciklama-2027yi-isaret-ettiler-1085670201.html
Erken seçim için AK Parti'den dikkat çeken açıklama: '2027'yi işaret ettiler'
Erken seçim için AK Parti'den dikkat çeken açıklama: '2027'yi işaret ettiler'
Sputnik Türkiye
Muhalefetin erken seçim çıkışına kapıları kapatan iktidar cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi. Her fırsatta 4 yıl boyunca erken seçim olmayacağını belirten... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T08:34+0300
2024-07-09T09:26+0300
erken seçim
politika
erken genel seçim
türkiye erken seçime gidiyor
ak parti
recep tayyip erdoğan
özgür özel
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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31 Mart'taki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'den 'erken seçim' çağrıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Geçim yoksa seçim olur" diyerek 2026 yılında seçime gidilmesi yönünde açıklamalar yaparken, iktidar cephesi kapıyı kapattı. Ancak son gelen '2027' çıkışı dikkat çekti.31 Mart'taki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'den 'erken seçim' çağrıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Geçim yoksa seçim olur" diyerek 2026 yılında seçime gidilmesi yönünde açıklamalar yaparken, iktidar cephesi kapıyı kapattı. Ancak son gelen '2027' çıkışı dikkat çekti.'Seçmeni̇n yüzde 60'dan fazlası seçi̇m i̇stemi̇yor''Seçmeni̇n yüzde 60'dan fazlası seçi̇m i̇stemi̇yor'Her fırsatta seçimin normal tarihinde yani 2028 yılında yapılacağının altını çizen AK Parti yönetimi, CHP'nin söz konusu çağrılarının kendi parti içine yönelik bir mesaj olarak yorumluyor. Özel’in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları “Partisinde ‘Neden erken seçim istemiyorsun?’ diye baskı yapanlar var. O nedenle seçimi gündemde tutmak istiyor. Aslında Özel’in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.Her fırsatta seçimin normal tarihinde yani 2028 yılında yapılacağının altını çizen AK Parti yönetimi, CHP'nin söz konusu çağrılarının kendi parti içine yönelik bir mesaj olarak yorumluyor. Özel’in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları “Partisinde ‘Neden erken seçim istemiyorsun?’ diye baskı yapanlar var. O nedenle seçimi gündemde tutmak istiyor. Aslında Özel’in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.'DEVA, Saadet ve Gelecek Parti̇si̇ seçi̇m olsa barajı geçemez'Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özel’in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden de olumlu cevap gelmeyeceğini iddia eden AK Parti kurmayları “Çünkü bu partilerin oy oranları ortada, bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok. Bu sebeple bu partilere mensup milletvekilleri ellerindeki imkânı bırakmak istemez” değerlendirmesini yapıyor.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özel’in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden de olumlu cevap gelmeyeceğini iddia eden AK Parti kurmayları “Çünkü bu partilerin oy oranları ortada, bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok. Bu sebeple bu partilere mensup milletvekilleri ellerindeki imkânı bırakmak istemez” değerlendirmesini yapıyor.'Ekonomi̇ye odaklandık'AK Parti'de seçim tartışmalarının içine girilmemesi ve gündem yapılmamasına yönelik kesin bir kararlılık bulunduğu belirtilirken, söz konusu tartışmalar için 2027 yılı işaret edildi."2027'DE seçi̇mleri̇n yeni̇lenmesi̇ni̇ konuşabi̇li̇ri̇z"AK Parti kaynakları “Şu anda biz ekonomiye odaklandık, vatandaşın beklentilerini karşılamaya odaklandık. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusunda değerlendirme yapılır. Ama Özel’in önerdiği 2026 hiçbir şekilde konuşmayacağız. Ama 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya altı ay geriye çekilebilir” dedi.Erken seçim olursa Erdoğan yeniden aday olacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı için seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla (360) alınması gerektiğini hatırlatan AK Parti kurmayları “Bu konular henüz hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil. Ne yeri ne de zamanı. 2027 yılına geldiğimizde Meclis kararı ile mi gidilecek, ya da Cumhurbaşkanı mı karar alacak? Ancak o zaman konuşulur. Şu anda yapılan bütün tartışmaların içi dolu değil” diye konuştu.
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erken seçim, erken genel seçim, türkiye erken seçime gidiyor, ak parti, recep tayyip erdoğan, özgür özel, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
erken seçim, erken genel seçim, türkiye erken seçime gidiyor, ak parti, recep tayyip erdoğan, özgür özel, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Erken seçim için AK Parti'den dikkat çeken açıklama: '2027'yi işaret ettiler'

08:34 09.07.2024 (güncellendi: 09:26 09.07.2024)
© AASeçim sandığı, seçim
Seçim sandığı, seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA
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Muhalefetin erken seçim çıkışına kapıları kapatan iktidar cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi. Her fırsatta 4 yıl boyunca erken seçim olmayacağını belirten AK Parti'den bu kez '2027' çıkışı geldi. Erken seçimin gündemlerinde olmadığının altını çizen AK Parti yönetimi, "2027’de belki bu konu açılabilir" mesajını verdi.
31 Mart'taki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'den 'erken seçim' çağrıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Geçim yoksa seçim olur" diyerek 2026 yılında seçime gidilmesi yönünde açıklamalar yaparken, iktidar cephesi kapıyı kapattı. Ancak son gelen '2027' çıkışı dikkat çekti.
31 Mart'taki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'den 'erken seçim' çağrıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Geçim yoksa seçim olur" diyerek 2026 yılında seçime gidilmesi yönünde açıklamalar yaparken, iktidar cephesi kapıyı kapattı. Ancak son gelen '2027' çıkışı dikkat çekti.

'Seçmeni̇n yüzde 60'dan fazlası seçi̇m i̇stemi̇yor'

'Seçmeni̇n yüzde 60'dan fazlası seçi̇m i̇stemi̇yor'

Her fırsatta seçimin normal tarihinde yani 2028 yılında yapılacağının altını çizen AK Parti yönetimi, CHP'nin söz konusu çağrılarının kendi parti içine yönelik bir mesaj olarak yorumluyor. Özel’in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları “Partisinde ‘Neden erken seçim istemiyorsun?’ diye baskı yapanlar var. O nedenle seçimi gündemde tutmak istiyor. Aslında Özel’in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Her fırsatta seçimin normal tarihinde yani 2028 yılında yapılacağının altını çizen AK Parti yönetimi, CHP'nin söz konusu çağrılarının kendi parti içine yönelik bir mesaj olarak yorumluyor. Özel’in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları “Partisinde ‘Neden erken seçim istemiyorsun?’ diye baskı yapanlar var. O nedenle seçimi gündemde tutmak istiyor. Aslında Özel’in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

'DEVA, Saadet ve Gelecek Parti̇si̇ seçi̇m olsa barajı geçemez'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özel’in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden de olumlu cevap gelmeyeceğini iddia eden AK Parti kurmayları “Çünkü bu partilerin oy oranları ortada, bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok. Bu sebeple bu partilere mensup milletvekilleri ellerindeki imkânı bırakmak istemez” değerlendirmesini yapıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özel’in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden de olumlu cevap gelmeyeceğini iddia eden AK Parti kurmayları “Çünkü bu partilerin oy oranları ortada, bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok. Bu sebeple bu partilere mensup milletvekilleri ellerindeki imkânı bırakmak istemez” değerlendirmesini yapıyor.

'Ekonomi̇ye odaklandık'

AK Parti'de seçim tartışmalarının içine girilmemesi ve gündem yapılmamasına yönelik kesin bir kararlılık bulunduğu belirtilirken, söz konusu tartışmalar için 2027 yılı işaret edildi.

"2027'DE seçi̇mleri̇n yeni̇lenmesi̇ni̇ konuşabi̇li̇ri̇z"

AK Parti kaynakları “Şu anda biz ekonomiye odaklandık, vatandaşın beklentilerini karşılamaya odaklandık. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusunda değerlendirme yapılır. Ama Özel’in önerdiği 2026 hiçbir şekilde konuşmayacağız. Ama 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya altı ay geriye çekilebilir” dedi.

Erken seçim olursa Erdoğan yeniden aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı için seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla (360) alınması gerektiğini hatırlatan AK Parti kurmayları “Bu konular henüz hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil. Ne yeri ne de zamanı. 2027 yılına geldiğimizde Meclis kararı ile mi gidilecek, ya da Cumhurbaşkanı mı karar alacak? Ancak o zaman konuşulur. Şu anda yapılan bütün tartışmaların içi dolu değil” diye konuştu.
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