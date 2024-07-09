https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/turkiye-gozaltina-alinan-turk-gazeteci-hakkinda-suudi-arabistandan-bilgi-istedi-1085708873.html
Türkiye, gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istedi
Türkiye, gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istedi
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T21:22+0300
2024-07-09T21:22+0300
2024-07-09T21:26+0300
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suudi arabistan
gazeteci
gözaltı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine getirildi.Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bir-gunu-sorunsuz-gecmiyor-boeing-yolcu-ucaginin-kalkis-sirasinda-tekerlegi-koptu-1085705479.html
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suudi arabistan, gazeteci, gözaltı
suudi arabistan, gazeteci, gözaltı
Türkiye, gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istedi
21:22 09.07.2024 (güncellendi: 21:26 09.07.2024)
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine getirildi.
Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."