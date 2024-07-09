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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/surekli-doktorun-gittigi-ortaya-cikmisti-beyaz-saray-yanitladi-biden-parkinson-hastasi-mi--1085681769.html
Sürekli doktora göründüğü ortaya çıkmıştı, Beyaz Saray yanıtladı: Biden, Parkinson hastası mı?
Sürekli doktora göründüğü ortaya çıkmıştı, Beyaz Saray yanıtladı: Biden, Parkinson hastası mı?
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Biden'ın görev süresi boyunca yıllık sağlık... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T11:56+0300
2024-07-09T12:03+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruları cevapladı.Jean-Pierre, bu uzmanın Beyaz Saray ziyaretinin içeriği hakkında "güvenlik" nedeniyle konuşamayacağını belirterek "Burada size bazı yanıtlar vermem gerekirse, 'Başkan, Parkinson tedavisi görüyor mu?' Hayır. 'Başkan, Parkinson için ilaç alıyor mu?' Hayır. Bunlar bu konuda size tam kapsamlı cevaplar verebileceğim şeyler." dedi.Biden'ın yıllık rutin sağlık kontrolü kapsamında şu ana kadar sadece 3 kez nörolog tarafından muayene edildiğini belirten Jean-Pierre, Parkinson uzmanı Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında Biden'ı muayene edip etmediği veya Biden'ın özel doktoruyla ne görüştüğü konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.Jean-Pierre, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Burada beni ne kadar zorlasanız da bana ne kadar kızsanız da Beyaz Saray'ı ziyaret eden bu gibi bireyler hakkında konuşmayacağım. Bu uygunsuz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.New York Times'ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023’ten Mart 2024'e kadar Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etmişti.Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Cannard'ın Biden’in özel doktoru ile de görüştüğü kayıtlara geçmiş ancak Biden’in durumu hakkında mı yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada olduğunun belli olmadığı ifade edilmişti.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmış, 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememişti.Program sonrası Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmış, Biden ise Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-gurcistanda-iktidari-degistirmek-icin-hazirliklara-basladi-1085683182.html
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joe biden, başkanlık seçimleri, başkanlık sarayı, başkanlık seçimi, abd başkanlık seçimleri, donald trump, hasta, ağır hasta, hastalık, doktor, parkinson, parkinson hastalığı

Sürekli doktora göründüğü ortaya çıkmıştı, Beyaz Saray yanıtladı: Biden, Parkinson hastası mı?

11:56 09.07.2024 (güncellendi: 12:03 09.07.2024)
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden üzgün
ABD Başkanı Joe Biden üzgün - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Biden'ın görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruları cevapladı.
Jean-Pierre, bu uzmanın Beyaz Saray ziyaretinin içeriği hakkında "güvenlik" nedeniyle konuşamayacağını belirterek "Burada size bazı yanıtlar vermem gerekirse, 'Başkan, Parkinson tedavisi görüyor mu?' Hayır. 'Başkan, Parkinson için ilaç alıyor mu?' Hayır. Bunlar bu konuda size tam kapsamlı cevaplar verebileceğim şeyler." dedi.
Biden'ın yıllık rutin sağlık kontrolü kapsamında şu ana kadar sadece 3 kez nörolog tarafından muayene edildiğini belirten Jean-Pierre, Parkinson uzmanı Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında Biden'ı muayene edip etmediği veya Biden'ın özel doktoruyla ne görüştüğü konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.
Jean-Pierre, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Burada beni ne kadar zorlasanız da bana ne kadar kızsanız da Beyaz Saray'ı ziyaret eden bu gibi bireyler hakkında konuşmayacağım. Bu uygunsuz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
New York Times'ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023’ten Mart 2024'e kadar Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etmişti.
Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Cannard'ın Biden’in özel doktoru ile de görüştüğü kayıtlara geçmiş ancak Biden’in durumu hakkında mı yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada olduğunun belli olmadığı ifade edilmişti.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmış, 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememişti.
Program sonrası Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmış, Biden ise Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.
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