https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tarla-sularken-elektirik-akimina-kapilan-adam-hayatini-kaybetti--1085708761.html
Tarla sularken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
Tarla sularken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Kangal ilçesinde tarlada sulama yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T21:20+0300
2024-07-09T21:20+0300
2024-07-09T21:21+0300
türkiye
işçi
ölüm
patates
elektrik
elektrik hattı
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Edinilen bilgilere göre olay, Kuruayşe köyünde meydana geldi. Adana'dan Sivas'ın Kangal ilçesine patates ekimi için gelen Hüseyin Tanrıverdi, patates tarlasında sulama işlemi yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Tanrıverdi'yi gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Tanrıverdi'nin öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/antalyada-icme-suyunda-kitlik-bahce-sulayanlarin-aboneligi-iptal-ediliyor-1085707044.html
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işçi, ölüm, patates, elektrik, elektrik hattı
işçi, ölüm, patates, elektrik, elektrik hattı
Tarla sularken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
21:20 09.07.2024 (güncellendi: 21:21 09.07.2024)
Sivas'ın Kangal ilçesinde tarlada sulama yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Kuruayşe köyünde meydana geldi. Adana'dan Sivas'ın Kangal ilçesine patates ekimi için gelen Hüseyin Tanrıverdi, patates tarlasında sulama işlemi yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Tanrıverdi'yi gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Tanrıverdi'nin öldüğünü tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.