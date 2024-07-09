https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tarla-sularken-elektirik-akimina-kapilan-adam-hayatini-kaybetti--1085708761.html

Tarla sularken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Tarla sularken elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas'ın Kangal ilçesinde tarlada sulama yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T21:20+0300

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türkiye

işçi

ölüm

patates

elektrik

elektrik hattı

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Edinilen bilgilere göre olay, Kuruayşe köyünde meydana geldi. Adana'dan Sivas'ın Kangal ilçesine patates ekimi için gelen Hüseyin Tanrıverdi, patates tarlasında sulama işlemi yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Tanrıverdi'yi gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Tanrıverdi'nin öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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işçi, ölüm, patates, elektrik, elektrik hattı