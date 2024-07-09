https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/antalyada-icme-suyunda-kitlik-bahce-sulayanlarin-aboneligi-iptal-ediliyor-1085707044.html

Antalya'da içme suyunda kıtlık: Bahçe sulayanların aboneliği iptal ediliyor

Antalya'da içme suyunda kıtlık: Bahçe sulayanların aboneliği iptal ediliyor

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyuyla bahçe sulayanlar hakkında tutanak tutularak aboneliklerinin iptal edildiğini bildirdi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T19:44+0300

2024-07-09T19:44+0300

2024-07-09T19:44+0300

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyunu bahçe sulamada kullanan abonelerin tespit edilip aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, yeterli yağış olmaması nedeniyle kırsal bölgelerde su kıtlığı yaşandığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.ASAT Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürü Emre Akdemir, kuraklıkla mücadele kapsamında yapılan taramalarda, içme suyu aboneliğiyle bahçe sulayanların tespit edilip aboneliklerinin iptal edildiğini belirtti. Akdemir ayrıca insanları içme suyuyla bahçe sulamamaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230304/mugla-buyuksehir-belediye-baskani-gurunden-afet-uyarisi-su-kitligi-ile-karsilasma-riskimiz-var-1067800386.html

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antalya, su, kıtlık, bahçe, tarla