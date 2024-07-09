https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbul-merkezli-25-ilde-kara-para-aklama-operasyonu-fenomen-cift-de-gozaltinda-1085675094.html
İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında
İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:56+0300
2024-07-09T09:56+0300
2024-07-09T09:59+0300
türkiye
istanbul
kara para
kara para aklama
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
fenomen
fenomen
gözaltı
neslim güngen
inanç güngen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085674800_0:142:952:678_1920x0_80_0_0_60d3a77d65acf6b040b849ed910396a8.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231206/dilan-polati-sektore-ben-soktum-diyen-ve-gozaltina-alinan-neslim-gungen-kimdir-1078130932.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085674800_0:53:952:767_1920x0_80_0_0_0373a40e776bd386d1f822303fdea187.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, kara para, kara para aklama, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, fenomen, fenomen, gözaltı, neslim güngen, inanç güngen
istanbul, kara para, kara para aklama, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, fenomen, fenomen, gözaltı, neslim güngen, inanç güngen
İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında
09:56 09.07.2024 (güncellendi: 09:59 09.07.2024)
İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.