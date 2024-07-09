https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbul-merkezli-25-ilde-kara-para-aklama-operasyonu-fenomen-cift-de-gozaltinda-1085675094.html

İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında

İstanbul merkezli 25 ilde 'kara para aklama' operasyonu: Fenomen çift de gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:56+0300

2024-07-09T09:56+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231206/dilan-polati-sektore-ben-soktum-diyen-ve-gozaltina-alinan-neslim-gungen-kimdir-1078130932.html

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