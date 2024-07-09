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Sıcaklık rekor kırdı, metal köprü 'eridi': Çeliği soğutmak için seferber oldular
Sıcaklık rekor kırdı, metal köprü 'eridi': Çeliği soğutmak için seferber oldular
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Yılın en sıcak gününün yaşandığı New York'ta metal köprünün mekanizması bozuldu. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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ABD’nin New York kentinde Bronx ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi.Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü’nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.Köprü araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/dunyanin-en-iyi-30-takimi-aciklandi-turkiyeden-2-takim-listede-1085668645.html
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abd, abd, new york, köprü, erime, yaz, yaz, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, en sıcak yıl

Sıcaklık rekor kırdı, metal köprü 'eridi': Çeliği soğutmak için seferber oldular

07:17 09.07.2024 (güncellendi: 07:18 09.07.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD'nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key Köprüsü
ABD'nin Baltimore şehrindeki Francis Scott Key Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Yılın en sıcak gününün yaşandığı New York'ta metal köprünün mekanizması bozuldu.
ABD’nin New York kentinde Bronx ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü’nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.
Köprü araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.
New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.
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