https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusyanin-rostov-bolgesinde-onlarca-ukrayna-ihasi-engellendi-1085669725.html
Rusya’nın Rostov bölgesinde onlarca Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın Rostov bölgesinde onlarca Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracını (İHA) imha edildiği veya etkisiz hale... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T07:07+0300
2024-07-09T07:07+0300
2024-07-09T07:49+0300
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insansız hava aracı (iha)
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hava saldırısı
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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram paylaşımında, “Rostov bölgesinde saat iki sularında yoğun İHA saldırısı başladı. Hava savunma güçleri, bölgenin farklı ilçelerinde onlarca hedefi imha etti veya elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirdi” diye yazdı.Saldırı sonucu Rodionova-Nesvetay ilçesindeki bir şalt sahasında iki trafonun alev aldığını, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini anlatan Golubev, Rostov-na-Donu şehrinde İHA parçalarının düştüğü yerde kuru bitki örtüsünün alev aldığını, ama yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/fsb-ukrayna-istihbarat-servisleri-medya-zaferi-ugruna-gizliligi-ihmal-ediyor-1085667313.html
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rusya, rostov, rostov-na-donu, vasiliy golubev, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava saldırısı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi
Rusya’nın Rostov bölgesinde onlarca Ukrayna İHA’sı engellendi
07:07 09.07.2024 (güncellendi: 07:49 09.07.2024)
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracını (İHA) imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram paylaşımında, “Rostov bölgesinde saat iki sularında yoğun İHA saldırısı başladı. Hava savunma güçleri, bölgenin farklı ilçelerinde onlarca hedefi imha etti veya elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirdi” diye yazdı.
Saldırı sonucu Rodionova-Nesvetay ilçesindeki bir şalt sahasında iki trafonun alev aldığını, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini anlatan Golubev, Rostov-na-Donu şehrinde İHA parçalarının düştüğü yerde kuru bitki örtüsünün alev aldığını, ama yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.