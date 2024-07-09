https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/fsb-ukrayna-istihbarat-servisleri-medya-zaferi-ugruna-gizliligi-ihmal-ediyor-1085667313.html

FSB: Ukrayna istihbarat servisleri medya zaferi uğruna gizliliği ihmal ediyor

FSB: Ukrayna istihbarat servisleri medya zaferi uğruna gizliliği ihmal ediyor

Sputnik Türkiye

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun başarısızlığını yorumlayan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T00:53+0300

2024-07-09T00:53+0300

2024-07-09T00:53+0300

dünya

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

uçak kaçırma

operasyon

önleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085667042_53:0:887:469_1920x0_80_0_0_a4bd793cf0526d5660f054d7e754c6ea.png

Rossiya 1 televizyonunun haberine göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun başarısızlığını yorumlayan bir FSB yetkilisi, Ukrayna gizli servislerinin şantaj ve yalana başvurarak medya zaferi uğruna gizliliğin gerekliliklerini ihmal ettiklerini söyledi.Yetkili, “Medya zaferi ve istihbarat faaliyetlerine tahsis edilen paranın bölüşülmesinden maddi fayda elde etmek isteyen Ukrayna özel servislerinin temsilcileri, şantaj ve yalan yoluyla gizlilik gerekliliklerini ihmal ediyor” diye konuştu.Daha önce FSB, Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunu hayata geçirme girişiminin engellendiğini duyurmuştu.Ukrayna istihbaratının, uçağı Ukrayna’ya kaçırma operasyonunu hayata geçirme amacıyla bir Rus askeri pilotu 3 milyon dolar para ödülü ve İtalya vatandaşlığı karşılığında kendi saflarına çekmeye çalıştığı, ancak bunun yerine Rus karşı istihbaratının Ukrayna ordusunun kullandığı Ozernoye hava üssüne saldırı düzenlemek için gerekli bilgileri elde ettiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fsb-ukrayna-gizli-servislerinin-rusyadan-tu-22m3-bombardiman-ucagini-kacirma-girisimi-engellendi-1085634123.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak kaçırma, operasyon, önleme