https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/fsb-ukrayna-istihbarat-servisleri-medya-zaferi-ugruna-gizliligi-ihmal-ediyor-1085667313.html
FSB: Ukrayna istihbarat servisleri medya zaferi uğruna gizliliği ihmal ediyor
FSB: Ukrayna istihbarat servisleri medya zaferi uğruna gizliliği ihmal ediyor
Sputnik Türkiye
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun başarısızlığını yorumlayan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T00:53+0300
2024-07-09T00:53+0300
2024-07-09T00:53+0300
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rusya
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
uçak kaçırma
operasyon
önleme
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Rossiya 1 televizyonunun haberine göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun başarısızlığını yorumlayan bir FSB yetkilisi, Ukrayna gizli servislerinin şantaj ve yalana başvurarak medya zaferi uğruna gizliliğin gerekliliklerini ihmal ettiklerini söyledi.Yetkili, “Medya zaferi ve istihbarat faaliyetlerine tahsis edilen paranın bölüşülmesinden maddi fayda elde etmek isteyen Ukrayna özel servislerinin temsilcileri, şantaj ve yalan yoluyla gizlilik gerekliliklerini ihmal ediyor” diye konuştu.Daha önce FSB, Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunu hayata geçirme girişiminin engellendiğini duyurmuştu.Ukrayna istihbaratının, uçağı Ukrayna’ya kaçırma operasyonunu hayata geçirme amacıyla bir Rus askeri pilotu 3 milyon dolar para ödülü ve İtalya vatandaşlığı karşılığında kendi saflarına çekmeye çalıştığı, ancak bunun yerine Rus karşı istihbaratının Ukrayna ordusunun kullandığı Ozernoye hava üssüne saldırı düzenlemek için gerekli bilgileri elde ettiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fsb-ukrayna-gizli-servislerinin-rusyadan-tu-22m3-bombardiman-ucagini-kacirma-girisimi-engellendi-1085634123.html
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak kaçırma, operasyon, önleme
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uçak kaçırma, operasyon, önleme
FSB: Ukrayna istihbarat servisleri medya zaferi uğruna gizliliği ihmal ediyor
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun başarısızlığını yorumlayan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) bir yetkili, Ukrayna gizli servislerinin medya zaferi uğruna gizliliği ihmal ettiklerini belirtti.
Rossiya 1 televizyonunun haberine göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunun başarısızlığını yorumlayan bir FSB yetkilisi, Ukrayna gizli servislerinin şantaj ve yalana başvurarak medya zaferi uğruna gizliliğin gerekliliklerini ihmal ettiklerini söyledi.
Yetkili, “Medya zaferi ve istihbarat faaliyetlerine tahsis edilen paranın bölüşülmesinden maddi fayda elde etmek isteyen Ukrayna özel servislerinin temsilcileri, şantaj ve yalan yoluyla gizlilik gerekliliklerini ihmal ediyor” diye konuştu.
Daha önce FSB, Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunu hayata geçirme girişiminin engellendiğini duyurmuştu.
Ukrayna istihbaratının, uçağı Ukrayna’ya kaçırma operasyonunu hayata geçirme amacıyla bir Rus askeri pilotu 3 milyon dolar para ödülü ve İtalya vatandaşlığı karşılığında kendi saflarına çekmeye çalıştığı, ancak bunun yerine Rus karşı istihbaratının Ukrayna ordusunun kullandığı Ozernoye hava üssüne saldırı düzenlemek için gerekli bilgileri elde ettiği açıklanmıştı.