https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-uzman-natonun-tum-kararlari-washingtonda-aliniyor-1085666862.html
Rus uzman: NATO’nun tüm kararları Washington’da alınıyor
Rus uzman: NATO’nun tüm kararları Washington’da alınıyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Ukrayna’nın üyelik şansına ilişkin sözlerini yorumlayan Rus askeri uzman Artamonov, İttifak liderliğinin Ukrayna’yı Rusya... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T00:01+0300
2024-07-09T00:01+0300
2024-07-09T00:01+0300
görüş
rusya
nato
ukrayna
üyelik
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CBS televizyonuna demecinde Ukrayna’nın 10 yıl içinde ittifaka kabul edileceğini hiç kimsenin söylemediğini ifade etti.“Hiç kimse somut olarak 10 yıldan bahsetmedi. En önemlisi, Ukrayna’nın zaferini sağlamak için ona desteği artırmaktır” diyen Stoltenberg aynı zamanda Kiev’in Rusya ile ihtilaftaki zaferinin ‘Ukrayna’nın gelecekte ittifaka herhangi bir üyeliğinin’ önkoşulu olduğunu vurguladı.Rus askeri uzman Aleksandr Artamonov, Stoltenberg’in Ukrayna’nın NATO’ya katılma şansına ilişkin açıklamalarını ve zirve öncesinde İttifak’taki durumu Sputnik’e yorumladı.NATO liderliğinin Ukrayna’yı Rusya ile yüzleşmek ve Amerikalıların ihtiyaç duyduğu hedefleri kovalamak için kullandığına dikkat çeken Artamonov, şöyle konuştu:Yaklaşmakta olan zirvenin Beyaz Saray’daki istikrarsızlık ve Ukrayna cephesindeki zorluklar nedeniyle hem ABD hem de diğer NATO üyesi ülkeler için zor geçeceğini öngören Artamonov, “Genel olarak zirve arifesinde NATO liderliğindeki durum karmaşık, zira Ukrayna’daki gelişmeler ABD açısından kolay değil. Biden tartışmada başarısız oldu, fakat aslında birçok NATO üyesinin siyasi geleceği de Biden’ınkinden daha iyi değil. NATO’da pek çok kişi, Biden’ın yaklaşan zirvede yine iyi performans gösteremeyeceğinden endişe duyuyor” dedi ve şöyle devam etti:NATO’nun 75. yılını kutlayacağı zirve 9-11 Temmuz’da Washington’da gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rus-uzman-rusya-turkiyenin-baris-girisimlerini-memnuniyetle-karsiliyor-1085501559.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
rusya, nato, ukrayna, üyelik, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
rusya, nato, ukrayna, üyelik, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
Rus uzman: NATO’nun tüm kararları Washington’da alınıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Ukrayna’nın üyelik şansına ilişkin sözlerini yorumlayan Rus askeri uzman Artamonov, İttifak liderliğinin Ukrayna’yı Rusya ile yüzleşmek ve Amerikalıların ihtiyaç duyduğu hedefleri kovalamak için kullandığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CBS televizyonuna demecinde Ukrayna’nın 10 yıl içinde ittifaka kabul edileceğini hiç kimsenin söylemediğini ifade etti.
“Hiç kimse somut olarak 10 yıldan bahsetmedi. En önemlisi, Ukrayna’nın zaferini sağlamak için ona desteği artırmaktır” diyen Stoltenberg aynı zamanda Kiev’in Rusya ile ihtilaftaki zaferinin ‘Ukrayna’nın gelecekte ittifaka herhangi bir üyeliğinin’ önkoşulu olduğunu vurguladı.
Rus askeri uzman Aleksandr Artamonov, Stoltenberg’in Ukrayna’nın NATO’ya katılma şansına ilişkin açıklamalarını ve zirve öncesinde İttifak’taki durumu Sputnik’e yorumladı.
NATO liderliğinin Ukrayna’yı Rusya ile yüzleşmek ve Amerikalıların ihtiyaç duyduğu hedefleri kovalamak için kullandığına dikkat çeken Artamonov, şöyle konuştu:
NATO’nun Kiev’e verdiği sözlerde kesinlikle yeni bir şey yok. Ukrayna’nın önünde, eline geçme ihtimali olmayan bir yem salladıkları ortada. Stoltenberg’in (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban’ın öneri ve girişimlerinin NATO’nun Ukrayna’yı destekleme kararlarını değiştirmediğine ilişkin sözleri, İttifak liderliğinin Rusya ile savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme kararlılığını bir kez daha doğruluyor. Stoltenberg’in, NATO’nun genişlemesine ilişkin kararların ABD olmadan uygulanamayacağı tezi de aynı doğrultuda. Bu, NATO ‘liderliğinin’ tüm kararlarının Washington’da, Ukrayna’daki savaşın devam etmesinden kar sağlayan bir grup küresel finansör tarafından alındığına işaret ediyor.
Yaklaşmakta olan zirvenin Beyaz Saray’daki istikrarsızlık ve Ukrayna cephesindeki zorluklar nedeniyle hem ABD hem de diğer NATO üyesi ülkeler için zor geçeceğini öngören Artamonov, “Genel olarak zirve arifesinde NATO liderliğindeki durum karmaşık, zira Ukrayna’daki gelişmeler ABD açısından kolay değil. Biden tartışmada başarısız oldu, fakat aslında birçok NATO üyesinin siyasi geleceği de Biden’ınkinden daha iyi değil. NATO’da pek çok kişi, Biden’ın yaklaşan zirvede yine iyi performans gösteremeyeceğinden endişe duyuyor” dedi ve şöyle devam etti:
Üstelik zirvede Ukrayna konusunda aceleyle, Trump göreve başladıktan hemen sonra iptal edemeyeceği kararlar almaya çalışacaklar, Kiev’e NATO üyeliği için gerekli koşullar sağlanacak. Mali yardıma gelince, cephaneliklerin tükenmesi nedeniyle bu konuda işler zor. İttifak üyesi ülkelerin durumu, Trump’ın Rusya ile müzakerelere başlama vaadiyle daha da karmaşık hale geldi.
NATO’nun 75. yılını kutlayacağı zirve 9-11 Temmuz’da Washington’da gerçekleşecek.