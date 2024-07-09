https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-uzman-natonun-tum-kararlari-washingtonda-aliniyor-1085666862.html

Rus uzman: NATO’nun tüm kararları Washington’da alınıyor

Rus uzman: NATO’nun tüm kararları Washington’da alınıyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Ukrayna’nın üyelik şansına ilişkin sözlerini yorumlayan Rus askeri uzman Artamonov, İttifak liderliğinin Ukrayna’yı Rusya... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T00:01+0300

2024-07-09T00:01+0300

2024-07-09T00:01+0300

görüş

rusya

nato

ukrayna

üyelik

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CBS televizyonuna demecinde Ukrayna’nın 10 yıl içinde ittifaka kabul edileceğini hiç kimsenin söylemediğini ifade etti.“Hiç kimse somut olarak 10 yıldan bahsetmedi. En önemlisi, Ukrayna’nın zaferini sağlamak için ona desteği artırmaktır” diyen Stoltenberg aynı zamanda Kiev’in Rusya ile ihtilaftaki zaferinin ‘Ukrayna’nın gelecekte ittifaka herhangi bir üyeliğinin’ önkoşulu olduğunu vurguladı.Rus askeri uzman Aleksandr Artamonov, Stoltenberg’in Ukrayna’nın NATO’ya katılma şansına ilişkin açıklamalarını ve zirve öncesinde İttifak’taki durumu Sputnik’e yorumladı.NATO liderliğinin Ukrayna’yı Rusya ile yüzleşmek ve Amerikalıların ihtiyaç duyduğu hedefleri kovalamak için kullandığına dikkat çeken Artamonov, şöyle konuştu:Yaklaşmakta olan zirvenin Beyaz Saray’daki istikrarsızlık ve Ukrayna cephesindeki zorluklar nedeniyle hem ABD hem de diğer NATO üyesi ülkeler için zor geçeceğini öngören Artamonov, “Genel olarak zirve arifesinde NATO liderliğindeki durum karmaşık, zira Ukrayna’daki gelişmeler ABD açısından kolay değil. Biden tartışmada başarısız oldu, fakat aslında birçok NATO üyesinin siyasi geleceği de Biden’ınkinden daha iyi değil. NATO’da pek çok kişi, Biden’ın yaklaşan zirvede yine iyi performans gösteremeyeceğinden endişe duyuyor” dedi ve şöyle devam etti:NATO’nun 75. yılını kutlayacağı zirve 9-11 Temmuz’da Washington’da gerçekleşecek.

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rusya, nato, ukrayna, üyelik, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg