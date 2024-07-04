https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/rus-uzman-rusya-turkiyenin-baris-girisimlerini-memnuniyetle-karsiliyor-1085501559.html

Rus uzman: Rusya, Türkiye'nin barış girişimlerini memnuniyetle karşılıyor

Rus uzman: Rusya, Türkiye'nin barış girişimlerini memnuniyetle karşılıyor

Sputnik Türkiye

Rus uzman Andrey Koşkin, Türkiye’nin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış girişimlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T01:21+0300

2024-07-04T01:21+0300

2024-07-04T01:24+0300

görüş

andrey koşkin

uzman

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

türkiye

rusya

ukrayna

ihtilaf

barış

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Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ile Rusya arasındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Suriye'deki gerilimin çözüm yolları ve terörle mücadele konularını ele aldı.Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin gündemini Sputnik’e değerlendirdi.Koşkin, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini ve bağların derinleşmesine yönelik bir eğilim gözlendiğini belirterek, şunları kaydetti:Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin sadece ekonomik projelerle sınırlı olmadığını, siyasi alanın da önemli olduğunu vurgulayan Rus uzman, “ Rusya Türkiye için olduğu kadar Türkiye de Rusya için birçok alanda önemli bir ortak. Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik bağların artık güçlü olduğu her yönüyle görülüyor. Ekonomik etkileşimin bu aktif aşamasının siyasi çabalarla pekiştirilmesi gerekiyor. Ankara'nın Ukrayna sorununun barışçıl çözümüne ilişkin önerileri de buradan geliyor. Türkiye daha önce, 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yaparak müzakere platformu sağlamıştı” yönünde görüş belirtti.Rus uzman, Türkiye'nin hala arabuluculuk misyonu üstlenebileceğini ancak değişen bağlamın dikkate alınması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

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rusya

ukrayna

astana

kazakistan

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andrey koşkin, uzman, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, ukrayna, ihtilaf, barış, şanghay işbirliği örgütü (şiö), astana, kazakistan